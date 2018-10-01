Her maça 4-5 oyuncu değişik tertiplerle çıkan Cocu, bu defa derbinin kadrosunu değiştirmedi. Fenerbahçe, ilk devre Rizespor karşısında oyunu bir türlü domine edemedi. Takımın derbideki motivasyonu ve fizik direncinden eser yoktu. 30. dakikaya kadar rakibin hatasından Ayew ile tek pozisyon vardı. Sonrasında ise tam bir şok yaşandı. Devre 3 farklı skor dezavantajıyla bitti.

Cocu, ikinci devre oyuna Frey'i alıp çift santrfora döndü. Bu devredeki görüntüyü tahmin etmek zor değildi. Rizespor takım halinde topun arkasına geçip alanı daraltacak, kontratak peşinde koşacak, Fenerbahçe ise yüksek toplarla gol arayacaktı. Nitekim de öyle oldu. Fenerbahçe yoğun baskı kurdu, sayısız orta yaptı ama bir türlü gol gelmiyordu. Sonuçta bir üç puan daha yitirildi.

Takımda çok olumsuz görüntüler var. Futbolcular arasındaki uyum çok yetersiz. Kaleye bir devrede rekor sayıda orta yapılıyor... Ayew, Slimani, Frey ve Mehmet Topal gibi yüksek toplara vuran oyuncular var ama tek gol gelmiyor. İstek ve hırs yok. İki stoper Muriqi'e bütün yüksek toplarda mahkum oldu. Jailson, Souza ile mukayese dahi edilemez. Hasan Ali dün defansif olarak çok büyük hatalar yaptı, derbideki kredisini azalttı. Frey hayalet gibi. Slimani, uzun maç eksiğine rağmen geldiğinde hemen kalitesini göstermişti. Şimdi ise ayakta duramıyor. Bir tek Ayew elinden geleni yaptı. Fenerbahçe ligde galibiyeti olmayan Çaykur Rize'ye farklı kaybederek, Ali Koç'un dediği "Facia olursa" lafını da hatırlattı.

Okan Buruk'u kutlamak istiyorum. Ligde galibiyeti bulunmayan bu durumda ve bazısı ilk defa oynayan oyuncularla ilk 11 kurup, tarihi bir galibiyetle sahadan ayrıldı. Kaleciden en uç oyuncusuna kadar herkes görevini yaptı.