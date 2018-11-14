Başakşehir ligimizin tartışmasız en kompakt futbolunu oynayan takımı. Şu anda da ligin zirvesinde. Ama bana göre önceki iki seneye göre daha durağan oynuyor... Üstelik de tek kulvardalar. Pas trafiğini abartmaları, hücum zenginliğini azalttığı gibi, kaleci Mert'in de dahil olduğu birinci bölgedeki prese karşı hazırlık paslarını zorlamaları hiç yoktan gereksiz kale önü tehlikelerini gündeme getiriyor. Önümüzdeki maçlarda bundan da tehlikeli bir handikap var. Geçen sene de bu konuya değindim, Arda'nın yapısı kesinlikle orta saha rolüne uygun değil. Gerçek yeri sol ön veya sağ ön. Atletico Madrid'de Simeone hiçbir maçta Arda'ya orta sahada görev vermedi. Abdullah Avcı bu yanlışı yüzünden geçen seneyi kaybetti. Bu seneki tehlikenin sinyalini de Rize'de aldım. Arda'yı 2-0'dan sonra oyuna alıp yine orta sahada kullandı. Sonra da maç eks-i ği olan Emre'yi aldı. 2-2'ye yakalanmaktan kıl payı kurtuldu. Bakalım Abdullah Avcı'nın bundan sonraki tercihleri nasıl olacak. Arda'ya sol önde yer vermeyip ısrarlı orta sahada oynatmaya devam ederse puan avantajını kaybeder.