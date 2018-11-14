Erwin Koeman, kesinlikle Cocu'dan çok daha iyi... Ama 3 maçlık icraatları sonunda kendisi hakkında kafamda soru işaretleri yok değil. En büyük artısı Valbuena'ya görev vermesi. Koeman'lı Galatasaray derbisi kimseyi yanıltmasın. Muslera'nın yaptığı gereksiz penaltıya kadar F.Bahçe sahada yoktu. Penaltıdan sonra, kısa sürede ikinciyi de bulunca bir anda saha içi dengeleri F.Bahçe'ye döndü ve galibiyeti kaçıran taraf oldu. Koeman'ın artıları, Valbuena'ya görev vermesinin dışında 3'lü defanstan vazgeçmesi ve artık dünyada hiçbir takımın uygulamadığı çift santrforla maça başlama yanlışını rafa kaldırmasıydı... Alanya maçında ise kafamı karıştırdı. Yine çift santrforla maça başlama yanlışına düştü. Ardından ikinci çok büyük yanlış gündeme geldi. Şener sakatlanınca Isla'yı onun yerine çekerken Eljif'in yanına İsmail'i monte etti. Hâlbuki Reyes veya Mehmet Topal girmeliydi. Harun'un kurtarışları olmasa, önemli bir hüsran yaşanabilirdi.