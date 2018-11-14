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ÖMER ÜRÜNDÜL
14 Kasım 2018, Çarşamba ÖMER ÜRÜNDÜL

Hastalığın ilacı ‘VAR’

VAR uygulamasının bir mecburiyet olduğu artık tüm dünyada kabul edildi. Sezon öncesi vurgulamıştım, bizde dünyada eşi benzeri olmayan bir büyük takımlar olayı var. Bu takımların yöneticileri, teknik direktörleri, taraftarları ve medya baskısıyla hakemler büyük maçlara zihinsel olarak rahat çıkamıyorlar. Bu yüzden de hakem hataları büyük çoğunlukla büyüklerin lehine oluyor. VAR sayesinde bu kronikleşmiş hastalık en aza indi. Zaten ligimizdeki ilginç puan cetveli de bunu doğruluyor. Buna 2 örnek verecek olursak, F.Bahçe-A.Gücü maçında durum 0-1'ken Hüseyin Göçek net bir penaltıyı çalmadı. Devreye VAR girmese belki maçı çevirecekti. Beşiktaş-Sivas maçında durum 1-2'yken, hakem Beşiktaş lehine penaltı verdi. Ama pozisyonunun başlangıcındaki ofsaytı VAR değerlendirince penaltı iptal oldu. VAR olmasa belki de kazanacaktı.

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