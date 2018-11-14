Beşiktaş'ta işler kötü gidiyor... Sezon başı yapılan eleştirilerde ben de dahil herkes hemfikirdi. Talisca'nın yeri dolmamıştı ve santrfor sıkıntısı vardı. Ama bugünkü durum bu eksiklerin de ötesine geçti. Yeri geldikçe vurguladım. İstanbul'a gelen yabancıların büyük çoğunluğu aşırı ilgiden havaya giriyor. 'Paramız da garanti, biz bu ligde rahat oynarız' diyerek özel hayatlarına özen göstermiyorlar. Şu anda Beşiktaş'ta yaşananlar takım halindeki bir fiziki düşüşten kaynaklanıyor. Önce Vagner Love'dan başlayalım; kaliteli bir santrfor. Alanya'da fırtına gibiydi. Beşiktaş'a geldi. Kısa sürede fiziki tükenişe girdi. Lens; geldiğinden beri öyle. Zaten F.Bahçe'de o vücut yapısıyla faydalı olamayacağı görülmüştü. Önemli kanat forveti Babel; Kasımpaşa'daki fiziki düşüşüne geri döndü. Talisca'nın yerini doldurmak için transfer edilen kaliteli 10 numara Adem Ljajic; yürüyerek oynuyor.



SADECE MEDEL TAM RANDIMANLI

Pepe'de düşüş var. Vida; Dünya Kupası'ndaki performansının çok altında. İyi bir kaleci olan Karius güçsüzlükten yere yatamaz halde. Bu fiziki yetersizlere Oğuzhan ve Tolgay'ı da ekliyorum. Atiba tam bir profesyonel. Mücadelesini yapıyor ama yaşı ve geçirdiği sakatlık dolayısıyla eski performansını yakalayamıyor. Quresma; ilerlemiş yaşına rağmen temposuz takımda görevini yapıyor. Gökhan Gönül ve Caner de aynı şekilde. Beşiktaş gibi bir takımda fiziki ve devamlılık olarak tam randıman veren bir tek Medel var. Bu tabloda Beşiktaş'tan akıcı ve başarılı bir futbol beklenebilir mi? Mümkün değil...