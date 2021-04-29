Beşiktaş mükemmel bir ilk yarı oynadı. Gecenin yıldızı Rachid Ghezzal’dan de bir asist bir de harika gol izledik

Beşiktaş çok kritik Rize deplasmanında mükemmel bir ilk yarı sergiledi. Takım halinde hırslı futbolular, yüksek tempoyla çok adamlı hücum girişimleri ilk 10 dakikada kaleyi bulan dört şut, sonrasında sahneye çıkan Ghezzal'ın müthiş bir aksiyonu sonucu N'Koudou'ya al da at demesi… Sonrasında önce Ljajic'in sonra da Atiba'nın ağlara giden topları var. İkisine de hakemler gol kararı vermedi. İkisi de doğru VAR kararlarına takıldı. Beşiktaş ikinci yarıya da aynı tempoda ve yine kaleye şutlar atarak başladı. Ama skor avantajına sahipken alınan riskler aşırıydı. Ve bu arada maçın dönüm noktası yaşandı. Maçın en net pozisyonuna Samudio girdi, Ersin'in yapabileceği tek şey açıyı daraltmaktı. Onu iyi yaptı, şansı da yardım edince kafasına çarpan top kornere gitti. Gökhan Töre'den sonra gecenin yıldızı Ghezzal'dan bir asist, bir de harika gol izledik. Ama her zaman yeri geldikçe vurguladığım gibi futbol ilginç bir oyun. Maç rölantide, farklı skorda yoğunlaşmışken önce İsmail'den mükemmel bir frikik golü geldi. Hemen sonrasında bir gol daha ve Beşiktaş büyük stres altında son altı dakikayı bitirdi.

Beşiktaş takım halinde başarılıydı. Gecenin yıldızı Ghezzal'dan sonra en çok Gökhan Töre'yi beğendim. Yapısına uygun gizli santrfor rolünde devamlı hareket ederek çok başarılı icraatlar yaptı. Arkadaşlarına alanlar yarattı. Ve de çok güzel gol attı. Ljajic bu sezon ilk defa dün gece yere sağlam bastı. Josef eski formunu yakalamış gözüktü. Bana göre Dorukhan da son iki haftadaki Rosier'den sağ bekte çok daha iyi performans gösterdi. Dünkü 3 puanla Beşiktaş hafta sonu Hatay ile final maçına çıkacak. Ama çok da kolay olmayacak.