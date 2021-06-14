Milli Takım'ın Galller ve İsviçre ile oynayacağı maçlardan beklentiniz nedir?

İki takımın arasındaki maçı dikkatlice takip ettim. Karşılaşmanın beraberlikle noktalanması bizim açımızdan iyi oldu. Şu andaki hesaplara göre 4 puan bizi rahatlıkla grup ikincisi yapıyor. İsviçre, oyunun genelinde üstündü. Çünkü oturmuş bir kolektif yapıları var. Daha fazla pozisyon bulan taraftı. Ama skor avantajı yakalamalarına rağmen maç beraberlikle noktalandı. Galler, 2016'daki performansında değil. Gareth Bale, tehlikeli bir oyuncu ama tek başına fazla etkili olamadı. Sahanın yıldızı kalecileri Danny Ward'dı. İsviçre'nin ise oturmuş düzeninin yanında iyi oyuncuları var. Seferovic, Shaqiri… Ama ben en çok Embola'yı beğendim. Bu futbolcuya çok dikkat edilmesi hazım. Sonuç olarak istediğimiz performansı sergileyebilirsek gruptan çıkacak sonucu alırız. Ama göz ardı etmememiz gereken bir konu, hiçbir rakibe karşı garantimizin olmayışı. Son Letonya örneği gibi. İtalya'nın çok formda olması ve çok iyi oynamasının bizi bozduğunu da unutmayalım. İtalya'nın futbol seviyesinin bizden çok üstün olduğu açık bir şekilde görüldü. Burada eleştirebileceğimiz konu şu: Niye bu kadar mahkûm oynadık?

Milli Takım'ın 11'inde Şenol Güneş ne yapmalı? Nasıl bir değişim olmalı?

Şenol Güneş'in çok fazla bir değişiklik yapacağını düşünmüyorum. Tabii Şenol Güneş için en önemli şey Cengiz Ünder konusu. Bizim hücum gücümüz için bu tip kanat-forvet büyük önem taşıyor. Ama Cengiz'in maç eksiği tabii ki handikap. İşte bir örnek verelim, benzer maç eksikliğine sahip Eden Hazard gibi bir yıldız, Belçika-Rusya maçında 60'tan sonra oyuna girdi. Bizim en büyük sıkıntımız Cengiz haricinde kanat forvet oyuncumuzun olmayışı. Orta sahada da bir değişikliğe gideceğini tahmin etmiyorum. Şu anda tek soru işareti; Cengiz baştan mı başlayacak, sonrayı mı bekleyecek?