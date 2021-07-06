İspanya'nın belli bir alışılmış ekolü var. Nedir? Üst düzey pas trafiği. Bu ekol 14-16'lı yaşlardan başlayarak yukarı doğru geliyor. Bu sene değişik takım tertipleri ile oynuyorlar. Buna rağmen sistemde bir değişiklik yok. Yalnız oyunu sürekli karşı alana yıktıkları halde hücumda yeterli üretkenliği sağlayamıyorlar. Bunun bir nedeni de top genelde onlarda kaldığı için rakipler de iyi yerleşimli savunmalarla alan daraltıyorlar. Bu da set oyununda iyi top çevirseler de pozisyon açısından eski yeterlilikten uzak kalmalarına neden oluyor. Bunun yanında da az atakla karşılaşsalar da riskli anlayış nedeniyle pozisyon veriyorlar.



%60 İTALYA!

Çok kritik bir karşılaşma. İspanya diğer maçlarda oynadığı gibi riski fazla göze alan ofansif bir futbol sergilemeyecektir. İtalya önünde daha kontrollü oynayacaklardır. İtalya da İspanya'nın pas trafiğini etkili presle bozmaya çalışıp hücumda pozisyon bulmak isteyecektir. Benim favorim: %60 İtalya.



MANCİNİ İLE ÇOK FARKLI!

Mancini ile birlikte İtalya uzun zamandır çok istikrarlı bir grafik çiziyor. Günümüz futbolunun istediği en büyük özellik olan hem hücum hem takım savunması prensiplerini başarı ile uyguluyorlar. Eski dönemlerde İtalya yine güçlü olup başarılar elde ettiğinde bile birinci planda takım savunması geliyordu. Hele hele skor avantajına sahipken bu savunma daha da katılaşıyordu. Ama bu sene durum değişti. Skor avantajına sahipken bile hücumu düşünüyorlar. Ve de takım halinde saha içi düzenleri çok iyi.