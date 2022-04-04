Ligimizde hiç alışık olmadığımız çok yüksek tempolu, kıran kırana ikili mücadelelerin yaşandığı bir ilk 45 dakika izledik. Beşiktaş, oyuna 10 dakika süren çılgın bir başlangıç yaptı. Sonra Trabzonspor dengeledi. Seyir zevkini yükselten bir diğer unsur da iki takımın kazandığı toplarda çabuk, dikine hücuma çıkmayı düşünmeleriydi. Oyun sürekli sahanın bütününe yayılıyordu. Beşiktaş tehlikeli atak ve pozisyon açısından rakibine oranla üstündü. Ancak en net pozisyona da Djaniny girdi, değerlendiremedi. İkinci yarı da aynı görüntüde başladı. Beşiktaş yine iyi oynuyordu ama kaleci Ersin'in büyük hatası ile Cornelius Trabzonspor'u öne geçiren golü attı. Beşiktaş yine yüklenmeye devam etti. Kazanılan penaltıyı Batshuayi kaçırsa da hemen sonrasında Rosier sıfıra yakın pozisyondan beraberlik golünü attı. 1-1'den sonra oyun yine Beşiktaş'ın lehine gelişiyordu. Ama Larin kırmızı kart gördükten sonra Trabzonspor tek kale oynamaya başladı ve bir topları da direkten çıkınca maç berabere noktalandı. Beşiktaş'ın bu kadar kısa sürede dün geceki kondisyona ulaşması mümkün değil. Ama İsmael nasıl bir motivasyon sağladıysa futbolcuların hepsi sınırsız enerjilerini sahaya yansıttılar. İki kanat oyuncusu Rosier ve Rıdvan çok iyi oynadılar. Ghezzal da... Yenen gol dışında üçlü defans beklenenden daha iyiydi. Gelelim Trabzonspor'a; Avcı'ya sezon başından beri yaptığım bir eleştiri var. Bilhassa zorluk derecesi yüksek maçlarda orta sahada Abdülkadir ile Bakasetas oynarsa takım savunması arızaya uğrar. Dün de bunlar net biçimde yaşandı. Bu yüzden ben Trabzonspor'un en iyisi olarak 90 dakika çok ağır yük çeken Siopis'i seçiyorum.