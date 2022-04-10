1- İki takımın ilk 11'leri neredeyse belli… Mevki mevki bakarsak hangi futbolcular öne çıkar?

Geri dörtlülerde G.Saray az farkla önde. Orta sahalara baktığımızda ise F.Bahçe biraz daha iyi durumda. Çoğu zaman eleştiri alsalar da Berkan ve Taylan önemli maçlarda ağır yükü başarıyla taşıyorlar. F.Bahçe'de de iki ön libero sezon başından beri doğru teşhis edilmemişti. Sonunda en doğrusu, Zajc ve Crespo oldu. Kerem oynamazsa ileri uçta F.Bahçe daha avantajlı.

2- Taktik açıdan Torrent-Kartal karşılaştırması yapar mısınız? Oyunu hangisi daha iyi okuyor?

F.Bahçe'nin kadro istikrarı ile birlikte iyi işleyen düzeni oturdu. İsmail Kartal'ın bu maçta da bilhassa kendi sahasının da avantajıyla önde baskıya dayalı bir oyun oynayacağını düşünüyorum. Bunu baştan çok riskli mi yapacak, yoksa biraz daha kontrollü mü, bunu maçta göreceğiz. Torrent'in kafasında takımını oturtmak istediği sistem İspanyol modeli. Ama takımın kadro yapısı buna uygun değil. Hatta çok başarılı ve istikrarlı kaleci Muslera'nın bile geriden oyunu başlatma özelliği zayıf. Bir önemli nokta var; Torrent iki Barcelona, Trabzon ve Beşiktaş müsabakalarında teknik adam olarak başarılıydı. Trabzon'da son 5 dakikaya kadar galipti, Beşiktaş'ı yendi. Dünya devi Barcelona'dan da iki maçta 2 gol yedi, bir gol attı. Torrent, Barça karşılaşmalarının taktiğiyle Kadıköy'de olacaktır. Kerem oynamadığı takdirde –ki oynarsa verimli olacağını düşünmüyorum- tabii ki G.Saray açısından düşünülen kontratak düzeni arızaya uğrar.

3- Kulübelere baktığımızda, teknik direktörlerin oyun hamlelerini de düşününce hangi takım ağır basıyor?

Kulübelerdeki oyunculara bağlı bir durum. Ama şu aşamada sakat ve eksikleri düşününce F.Bahçe kulübesi daha ağır basıyor.

4- Galatasaray iki sezondur Kadıköy'de kazanıyor ancak bu kez formda olan taraf Fenerbahçe… Derbiden nasıl bir beklentiniz var? Kamuoyu 'Fenerbahçe rahat kazanır' diyor.

Bütün dünya derbileri ile ilgili genel bir görüşüm vardır… İstatistikler de bunu doğrular; "Kendi sahasında oynayan takım bir adım öndedir." Bu maçta F.Bahçe favori gösteriliyor. Benim de favorim F.Bahçe. Unutmamak gerekir ki favoriler her zaman kazanamaz. Bunu da düşünmek lazım. Zaten futbolun cazibesi de çok ilginç oyun olmasından kaynaklanıyor.