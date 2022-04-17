F.Bahçe, Slavia Prag'la play-off ilk maçı oynuyor, Kadıköy'deki seyirci sayısı 12 bin... Teknik direktör de İsmail Kartal. Ben bugüne kadar F.Bahçe'nin şampiyonluk şansı kalmamışken derbiler dışındaki bir rakip karşısında kapalı gişe oynadığı bir maça ilk defa şahit oluyorum. Kendime göre de mantıklı bir açıklamasını bulamadım. F.Bahçe erken skor avantajı yakaladı, ardından da hırsla bastırdı. Zajc'ın çok güzel ikinci golü ince bir ofsaytla VAR'dan döndü. Devrenin ilerleyen bölümünde F.Bahçe'nin hızı kesildiği gibi Göztepe çok net iki pozisyon buldu. İkisinde de Altay'ın büyük başarısı vardı.

İkinci devre yine kora kor oynandı. F.Bahçe disiplinliydi, koşuyordu ama üretemiyordu. Bu yarıda Göztepe'ye de pozisyon vermedi. Sonra VAR'dan gelen bir penaltıyla skor garantilendi. Penaltıyı da seyircinin isteğiyle Arda attı. Bu arada İsmail Kartal'a bir tavsiyem var; bir defa da Arda'yı seyirci "Arda, Arda" diye bağırmadan oyuna al. Göztepe maçı buna çok müsaitti. Sonuçta F.Bahçe dün gece üç puanı kazandı. Karşılaşma oynanırken şöyle bir düşündüm; Fenerbahçe'de haksız yere harcanan futbolcular var. Eljif Elmas, Zajc, bu sezonun başına kadar Ferdi, bu sezon da Pelkas… Yazık değil mi? Bunların hiçbirinin yedekliğe mahkum olmaması gerekirdi. Göztepe dün iyi bir prestij mücadelesi verdi. Böyle köklü bir kulübün matematiksel olmasa da küme düşmeye çok yakın olması çok üzücü. Hakem Yasin Kol'un genel yönetimi başarılıydı. Ancak penaltı pozisyonunda bence VAR müdahale etmemeliydi. Pozisyon net bir kanıt değildi.