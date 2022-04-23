Dün geceki maç, daha 35. saniyede bitti. Baiano, gereksiz bir kırmızı kart görerek takımına ihanet etti. Bu sezonki 4. kırmızı ile yeni bir lig rekoruna da imza atmış oldu. Bu tip problemli oyuncuları kesinlikle kulüplerde tutmamak lazım. F.Bahçe, erken skor avantajı da yakaladı. Sonra devre sonundaki üst üste kazanılan iki penaltıya kadar sahada seyir zevki çok düşük bir futbol vardı. Çünkü Fenerbahçeli futbolcular da hırs ve motivasyonlarını kaybetmişlerdi.

İkinci devrede de göze çarpan tek önemli konu vardı… O da oyuna giren Arda'ın performansı. Bu devrede F.Bahçe 3 gol daha attı, üçünün de yaratıcısı Arda oldu. Rize seyircisinin Arda tezahüratları da gerçekten çok anlamlıydı. İsmail Hoca, "Arda daha çok genç, pişmesi lazım" diyor. Bence çoktan pişmiş. Aynı yaştaki Barcelonalı Gavi, milli takımda bile oynuyor. Tabii teknik olarak maçla ilgili yazacak bir şey bulmak mümkün değil.

Ancak İsmail Kartal'ın başarılı grafiğinin iki nedenini açıklamak isterim… Crespo ve Zajc ile iki ön liberoyu teşhis etti, sonra da takımın senelerdir en büyük ihtiyacı olan kadro istikrarını sağladı. Bu da çıkışı gerçekleştirdi. Dünkü maçtan sonra bence en önemli eksik Crespo'nun sakatlığı. Çünkü bana göre Crespo, F.Bahçe'nin bir numaralı oyuncusu. Kolay maçta farklı skora rağmen oyundan çıkana kadar tam bir savaşçıydı. Rizespor'un kümede kalma şansı mucizelere kalmıştı, böyle bir hezimetten sonra bu olasılık da sona erdi.