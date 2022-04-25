Galatasaray maça kendinden emin, oyuna hükmederek başladı. Kısa sürede tartışmasız takımın bir numaralı ofansif gücü olan Kerem'in güzel golüyle de skor avantajını yakaladı. Devrenin ilerleyen bölümünde sahanın tek hakimi Galatasaraydı. 5 net pozisyon buldular, ikisini kaçırdılar, üçünü de kaleci Lis başarıyla önledi. Bunun yanında rakibe tek pozisyon dahi vermediler. Bu bulgularla Galatasaray'ın çok iyi oynadığı anlaşılır ama işin aslı öyle değildi. Çünkü Altay, ne ofansif ne de defansif olarak bir varlık göstermedi.

İkinci devrede her şeye rağmen stadı dolduran taraftarlarına mahçup olmamak için Altay sahaya hırs ve enerji yansıttı. Böyle olunca da ilk devredeki çok rahat saha içi ortamı kaybolan Galatasaray oyundan düştü. Defansın temel direklerinden Marcao sakatlanıp çıkınca biraz da tehlike yaşadılar. Ama sonuçta 3 puanı aldılar.

Özellikle ilk yarıda Pulgar oyunu yönlendiren isimdi. Hücumda tek silah tam kapasite ile oynamasa da Kerem'di. Mostafa Mohamed yine bitikti. Yetenekli Emre Kılınç'ın da devamlılığı yok.

Ligin köklü kulüplerinden Altay'ın durumu da çok üzücü... Seneler sonra lige çıkıyorsun ama transfer politikan son derece yanlış. Devre arasında da bir hamle yapamıyorsun. Dünden bir tek örnek vereyim; 65 dakika sahada kalan santrfor Rayyan ikinci ligde bile zor oynar. Benim beğendiğim bir futbolcu vardı, o da Thaciano'ydu. Ancak Brezilyalı orta saha da işi bırakmış... Cılız bir şut dışında yoktu.