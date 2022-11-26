Hollanda karşılaşmaya Gakpo'nun attığı güzel golle adeta 1-0 galip başladı. Ondan sonra herkesin genel düşüncesi; favori Hollanda'nın işinin kolay olduğuydu ama bu şampiyona gösterdi ki ön görüler hiç tutmuyor. Ekvador, yediği golden sonra sahaya büyük bir direnç yansıttı. Zaman zaman etkili baskılar kurup gol aradı. Bunun yanı sıra Hollanda'ya hiç atak şansı vermediler. Önde çift santrfor gibi iki kanat forvet özelliği taşıyan 2 oyuncuyla oynayınca iyice tıkandılar. Enner Valencia yine çok iyi bir futbol sergiledi. İlk yarıda çok güzel bir şutunu kaleci Noppert kurtardı, ikinci yarıda da beraberlik golünü attı. Son anlarda da sakatlanıp sahayı terk etti. İş biraz ciddi gözüküyor. Ekvador'un iki kanat beki de çok iyi performans sergiledi. Büyük ihtimalle bu grupta ikinciliği de Ekvador-Senegal maçı tayin edecek. Hollanda'nın futbolu tam bir hayal kırıklığıydı. Ama büyük ihtimalle en kötü averajla grup birincisi olacaklar. Sonra da son 16 turunda dişlerine göre bir rakip gelecek. Bakalım ne olacak...