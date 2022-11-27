Maç öncesi tahminim Suudi Arabistan yenilgisini unutturmak ve gruptaki iddiasını sürdürmek için Arjantin'in çok etkili ve hırslı bir futbol oynayacağı idi. Ama ilk 45 dakikada tam tersi oldu. Meksika tatl ı sert futbolu ve çok geride kurmadığı blok savunmayla Arjantin'e değil pozisyon vermek kıpırdatmadı bile. İkinci yarıda işin ciddiyetini anlayan Arjantin, yüksek tempoyla oyunu karşı alana yıktı. Meksika da ilk yarının aksine tamamen 18'in önüne kapandı. İş bu katı savunmayı aşmaktı. Nihayet sahneye yıldız Messi çıktı. İlk defa şut şansı bulduğunda mükemmel bir vuruşla takımını öne geçirdi. Sonra Arjantin oyundaki üstünlüğünü devam ettirdi ve ikinci golü bularak rahatladı. Polonya maçında da Arjantin'in kazanıp yoluna devam edeceğini düşünüyorum. Bu grupta en düşük şansa sahip Meksika... Arjantin'de en büyük hayal kırıklığı ise önemli santrfor Martinez'di.