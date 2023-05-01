Galatasaray ilk 25 dakikada deplasmanda olmasına rağmen oyunu domine eden taraftı. Bu bölümde öz güvenli bir şekilde yüksek tempolu oynadılar. Beşiktaş ise takım halinde karşılama görevi yapıyordu. Bu arada Galatasaray, İcardi ile golü de buldu. Bu moral olarak da büyük avantajdı. Beşiktaş ancak 30 dakikada ilk ciddi atak girişimini yaptı. Kısa mesafede rakibini gecen Redmond'un ortasında iyi pozisyon alıp iyi yükselen Cenk, çerçeveyi tutturamadı. Sonra Beşiktaş tempoyu artırdı. Kornerden de beraberliği yakaladı.

Beşiktaş ikinci yarıya çok etkili başladı. Galatasaray da takım olarak S.O.S. veriyordu. İşte bu kısa bölümde Okan Buruk'un hemen hamleler yapması lazımdı. Golcü İcardi'nin zaten gücü sınırlı, Oliveira'nın performansı çok düşük, Mertens ise ayakta dahi duramıyordu. Ama 2 büyük tehlike atlatan Galatasaray'da Okan Buruk geç kalınca Oliveira'nın da ikramıyla Beşiktaş öne geçti.

Ondan sonra yapılan değişiklikler baskı kurmak için yeterli oldu ama kontrataklarla tehlikeli olan ve Aboubakar'ın son saniyelerde attığı alışılmış güzel gollerinden biri ile Beşiktaş işi noktaladı. Galatasaray'da Torreira'nın adeta tek başına canı çıktı. Oyunun kontrolü rakibe geçince, defans bloğuna önden de yardım gelmeyince çok hatalar yaptı.

Beşiktaş'ta orta saha ve defans iyi mücadele etti. Redmond çok koştu. Gedson, sahanın yıldızıydı. En olumsuz performansı Cenk gösterdi. İlk defa derbi yöneten Ali Şansalan 3 gündür görülmemiş bir baskı altındaydı. Bu şartlarda bana göre çok iyi maç yönetti.