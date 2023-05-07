Dün gece Antalya'da futbol adına hiçbir olumlu şeyin sahaya yansımadığı, çok sıkıcı bir ilk 25 dakika izledik. İki takım da olgun tek bir atak yapamadıkları gibi çok basit toplar kaybettiler. Sonra Antalyaspor biraz hareketlendi ve bir duran topta Ömer'in kafa vuruşuyla skor avantajını yakaladı. Devrenin kalan kısmında ise Antalya'nın sonunu getiremediği birkaç tehlikeli atağı gündeme geldi. Beşiktaş ise bu yarıda beklentilerin çok çok altındaydı.

İkinci devreye Şenol Güneş doğru bir hamle ile başladı. Arkadaşlarına uyum sağlayamayıp bir katkı veremeyen Maxim'i çıkarıp Onur'u aldı ve Redmond'u da forvet arkasına çekti. Bu yarıda Beşiktaş biraz hareketlendi. İlk yarıda markajcıları karşısında pasif kalan Aboubakar hırslandı ve kornerden iyi bir kafa vuruşuyla skora denge getirdi. Rosier çıkıp, Onur gerçek yerine dönüp, Tayfur oyuna girince Beşiktaş çok daha etkili olmaya başladı ve bir duran top sonrası ceza alanı içinde oluşan karambolde hiç iyi oynamayan ama kritik ve zor gollerin oyuncusu Cenk, sert bir vuruşla takımını öne geçirdi. Sonra Aboubakar çok güzel bir golle maçı bitirdi.

Dün gece iki ayrı devre izledik. Beşiktaş ikinci yarıdaki oyunuyla galibiyeti hak etti. Antalyaspor ise koşan ve mücadele eden bir takım ama ikinci devrede Beşiktaş tüm riskleri almışken Fredy'nin bir pozisyonu dışında hiç etkili kontratak yapamadılar. En büyük hayal kırıklığı ise Haji Wright'ın olumsuz performansıydı. Benim günlerim maç seyretmekle geçiyor. Avrupa liglerinin VAR uygulamasını takip ediyorum. Bünyamin'in pozisyonu için kesinlikle VAR'ın müdahale etmemesi gerekir.