Milli Takımımız dün gece yeni bir tarih yazdı. Günümüz futbolunun istediği ilkelerin tümünde bizden daha iyi olan bir rakip karşısında yüreğimizi takım halinde sahaya yansıtarak tek kelime ile özetlemek gerekirse savaşarak kazandık.

Maça duran topla golle başladık. Sonra bir 10 dakika büyük sıkıntılar yaşadık. Ama ondan sonra zaman zaman pas yaparak, zaman zaman da geride 10 kişi ile topun arkasına geçip Avusturya'nın hücumda alan bulmasını engelledik. Devre sonuna kadar da kalemizde çok ciddi biri tehlike yaşamadık.

İkinci yarıda ise çok hızlı, agresif, etkili bir Avusturya vardı sahada. Bu da zaten beklenen bir tabloydu. Rahatlamak için bir ikinci gole ihtiyaç vardı. Onu da duran topla bulunca müthiş bir moral depoladık. Ve rakip de şoka girmişti. Tam saha içi dengeleri bize dönecekken duran toptan bu kez biz bir gol yedik.

Ondan sonra bunaldıkça bunalmaya başladık. Rakip çok etkili geliyor. Çok zorluyor ve pozisyonlar da buluyordu. Ama büyük tehlikeler atlatmamıza rağmen maçın sonunu zaferle bitirdik.

Bütün futbolcular ellerinden gelini yaptı. Teknik direktör Montella dün Kaan'ı da stopere çekerek 3'lü defans uygulattı. Üç stoperimiz de inanılmaz oynadılar. Doğal olarak iki de gol atan Merih Demiral sahanın yıldızıydı. Rakibin son saniyelerdeki kafa vuruşunu ise Mert Günok ile birlikte tüm Türkiye kurtardı.