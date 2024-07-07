Dün gece futbolcularımız elinden gelini yaptılar. Ama ne yazık ki yarı final biletini alamadık. İlk yarı tamamen bizim istediğimiz gibi gitti. Rakibimiz Hollanda klasik oyun anlayışıyla ayağa paslarla set oyunda pozisyon bulmaya çalışıyordu. Biz de alanları iyi kapatıp, onlara üretkenlik şansı tanımadık. Taraftarlarımıza ve futbolcularımıza büyük moral veren bir de gol attık.

Tabii ki ikinci devrenin tehlikeli olacağını herkes biliyordu. Bu arada Hollanda Teknik Direktörü Koeman, işlerin ters gittiğini görünce erken uyandı. Ve Weghorst'u sahaya sürerek fazla pas yerine yüksek ortalarla bizim dengemizi bozmaya çalıştılar. Bu yüzden ciddi tehlikeler atlattık.

68. dakika ise maçın kırılma anıydı. Çok net bir golü kaçırdık. Hemen arkasından da skora denge geldi. O moralle Hollanda kısa sürede öne geçti. Sonra yaptığımız değişikliklerle birlikte uzatmalarda tek kale oynadık. Çok da net goller kaçırdık. Sonuç kaçınılmaz oldu.

Benim Montella'ya tek eleştirim, oyuncu değişikliklerinde geç kalışıydı. Hiç olmazsa 1-1'den sonra hemen hamle yapması gerekiyordu. Ama ben yine de başta teknik direktörümüz olmak üzere, futbolcularımızı turnuvada gösterdikleri şahsiyetli futbolundan dolayı kutluyorum. Bize büyük bir heyecan yaşattılar.