Fenerbahçe dün gece kimsenin tahmin edemeyeceği kadar çok kötü bir ilk yarı sergiledi. Lugano 45 dakika boyunca sanki 1. sınıf bir takımmış gibi oyunu istediği şekilde yönlendiriyordu. Fenerbahçe'nin 3 orta sahası da ne top kullanabiliyor ne de defansif görevini yerine getiriyordu. Bütün bu yarıda oyunu domine eden Lugano'ydu. Bir de ekstra bir şutla erken skor avantajı sağlayınca iyice morallendiler. Fred sakatlanıp çıktıktan sonra İsmail girdi. Bu yarıda hiç organize olamayan, devre sonuna doğru sadece Ferdi'yle tek pozisyon bulabilen Fenerbahçe, soyunma odasına oynadığı futbola göre az hasarla gitti. Livakovic'in çok önemli 2. gol kurtarışı da son derece önemliydi. Sahada hiç olmayan Krunic'i devrede Mourinho çıkardı. İsmail'in yanına Mert Hakan girince hiç olmazsa orta sahada ciddi enerji artırımı oldu. Bu da saha içi dengelerini Fenerbahçe lehine çevirdi. Duran topta Dzeko'nun kafa golüyle takım rahatladı. Sonrasında rakibe pas yapma, pozisyon bulma şansı verilmeden uzatma bölümüne gidildi. Ve bu bölümde galibiyeti getiren gol de geldi. Krunic gerçekten çok kötü oynuyor, sakatlanıp çıkan Fred de güçsüzdü. Galibiyet golünü atan Szymanski'nin performansı da çok yetersizdi. Mourinho'nun oyuncu değişiklikleri doğruydu. Yalnız benim özel bir görüşüm var. Ferdi her zamanki gibi görevini büyük bir hırsla en iyi şekilde yapmaya çalışan isimlerin başında geliyordu ama bana göre kanat forveti görevi onun alışılmış performansını azaltabilir düşüncesindeyim. Çünkü Ferdi'nin geriden hareketlenerek hücuma yaptığı katkı bana göre çok daha faydalı olur.