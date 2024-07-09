“Kendisi için ‘Müthiş bir Avusturya yarattı’ denilen, göklere çıkarılan Rangnick, son 16 turunda Türkiye’ye elendi. EURO 2020’de şampiyon olan İtalya, ev sahibi Almanya erken veda etti. Dünya Kupaları’nda derece yapan Hırvatistan gruptan bile çıkamadı”

Günümüz futbolunun iki tane çok önemli ilkesi var... Birincisi; oturmuş bir sistem, ikincisi de birbirlerinin özelliklerini bilen futbolcular... Bu iki önemli ilke de bizim milli takımımızda yok. Bu önemli rahatsızlığı en aza indirmenin tek formülü kadro istikrarıdır. Biz senelerdir kadro istikrarını sağlayamayan bir takımız. Bu yüzden kolay gibi gözüken rakipler karşısında bile her zaman sıkıntılar yaşadık. Güçlü rakipler karşısında da o günkü hırsımız ve savaşçı ruhumuzla zoru başarmaya çalıştık.



MAÇ EKSİĞİ BÜYÜK HANDİKAPTIR

A Milli Takımımız'da bu şampiyonada bana göre iki önemli eksik vardı. Biri bütün sezon Bundesliga'da sürekli forma giyen Ozan Kabak'ın sakatlığından dolayı kadroda olmayışı. İkincisi de orta sahadaki en önemli pres gücümüz İsmail'in 1.5 ay süren sakatlıktan sonra doğal olarak fiziksel düşüş yaşaması. Bunun yanında takımımızın genç ve yetenekli futbolcusu Arda Güler, bütün sezon Real Madrid'de yedek bekledi. Futbolda maç eksikliği en önemli handikaptır. Aynı şekilde Kenan Yıldız da Juventus'ta çok az forma şansı buldu. Bütün bunları değerlendirdiğimizde ben Montella'yı ve A Milli Takımımızı başarılı buldum.









ONURLU MÜCADELE SERGİLEDİK

Grup aşamasında Hırvatistan'ı deplasmanda yenerek birinci olarak finallere katıldık. EURO 2024'te Portekiz'le aynı puan ve gol averajına sahip olmamıza rağmen onlara yenildiğimiz için ikinci olarak gruptan çıktık ve şampiyonanın en iyi futbol oynayan en flaş ekibi Avusturya'yı Son 16'da eledik. Hollanda da güçlü bir ekol. Çok onurlu bir mücadele sergiledik. Galip durumdayken, yediğimiz beraberlik golünden önce yüzde yüzlük bir golü kaçırdık. Kısa süre sonra üst üste iki gol yedik. Son 10 dakikada 3 kez ayağımıza gelen beraberlik fırsatını kullanamadık.



BİZİMKİLER YÜREKLERİYLE OYNADI

Hollanda bir ekol takımı. Sadece bir farkı anlatmak için küçük bir örnek vermek istiyorum; bizim iki stoperimiz Samet Akaydın ve Abdülkerim Bardakcı'nın kapasiteleri sınırlı. Yürekleriyle oynayan oyuncular. Onların iki stoperi Liverpoollu Virgil van Dijk ile Bayern Münihli Matthijs de Ligt. Bütün bunları göz önüne aldığımızda Montella'ya yapılan ağır ve haksız eleştirileri kesinlikle doğru bulmuyorum. Tabii ki eleştiri yapılabilir. Örneğin ben de kendisinin son iki hazırlık maçında çok değişik kadrolarla oynamasını doğru bulmamıştım. Son Hollanda karşılaşmasında da oyuncu değişikliklerinde geç kaldı demiştim.



HIRVATİSTAN GRUPTAN ÇIKAMADI

Son iki Dünya Kupası'nın ikinci ve üçüncüsü Hırvatistan gruptan bile çıkamadı. Portekiz, Belçika, son şampiyon İtalya en önemlisi de favorilerden biri olarak gösterilen ev sahibi Almanya elendi. Avusturya'nın teknik direktörü Ralf Rangnick hem Avusturya'da hem de yabancı medyada göklere çıkarılan bir teknik direktör. Kendisi için "Müthiş bir Avusturya yarattı" deniliyor. Ama bize yenildiler. Şimdi Avusturya, Ralf Rangnick'ten vaz mı geçsin? İşte tüm bu değerlendirmelerim sonucunda diyorum ki Montella'ya yüklenmeyelim. Şu detayı da es geçmememiz gerekiyor. Süper Lig'in kalitesi alt seviyede. Hakemlerimiz 4 büyük kulüp tarafından sürekli baskı altındadır. Bu durum da hem ligimize dolaylı olarak da milli takımımıza olumsuz etki ediyor.