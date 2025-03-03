Fenerbahçe, dün gece çok kolay, net bir galibiyet elde etti. Skor avantajını erken buldular, ilk devrede 3 golle işi garantiye aldılar. İkinci yarıda Antalya riskleri artırdı. Fenerbahçe daha geniş alanlar buldu. Pozisyonlar da yakalandı. Biraz da skor rahatlığıyla konsantrasyon eksikliğiyle dördüncü gol gelmedi ama kalesinde de 90 dakika yarım tehlike bile yaşamaması önemli bir artıydı. Fenerbahçe'de yeni bir düzen oturmuş durumda. Takım genelde kontrol futbolunu elden bırakmıyor, dengeli oynuyor. Önde baskı oradaki oyuncuların yapısı itibarıyla yeterli değil. Ofansif açıdan da bölüm bölüm etkili oluyorlar. F.Bahçe'nin önemli kadrosuna rağmen hissedilen en büyük eksik, lider oyuncuydu. O da devre arasında bulundu: Skriniar. Üst düzey, deneyimli ve iş bilen gerçek bir stoper. Szymanski ile Fred müthiş koştular. Çünkü önlerindeki iki santrfor ve Tadic'ten defansif yardım gelmiyor. Çok ağır yük taşıdıklarından ofansif açıdan kısır kalıyorlar. Oğuz da çok iyi oynadı. Şimdi benim en büyük özelliğimden bir tanesi, işler iyi giderken eleştirmek. Defans bloğuyla çok oynamak son derece tehlikelidir. Mourinho, Milan Skriniar'ın iki yanını devamlı değiştiriyor. Fred, Rangers maçında cezalı, Amrabat niye son ana kadar yedekte. Büyük ümitlerle alınan Talisca 20 dakika görev almakla mı güçlenecek? Eldeki tüm kadrodaki fizik açıdan en yetersiz oyuncu olan Tadic neden bu kadar uzun süre sahada kalıyor?