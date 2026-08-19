Fenerbahçe evindeki avantajı kullanamadı. İş rövanşa kaldı. Lyon çok güçlü bir takım değil ama Fenerbahçe'nin bundan evvel oynadıkları takımların da birhayli üstünde. En önemli iki özellikleri var. Oturmuş bir sisteme sahipler ve de fizik açıdan takım olarak iyi durumdalar. Böyle bir rakip karşısında tabii ki oyuna devamlı hükmedebilmek, pozisyon zenginliği bulmak zordu. İlk devre F.Bahçe pozisyon açısından yetersiz, mücadele acısından iyiydi. Ama devrenin sonlarına doğru yenen gol, işleri iyice zora sokmuştu. İkinci yarının başında Greenwood'un mükemmel golü, maçın havasını değiştirdi. Hücumda ilk yarıya oranla daha etkili oldular. Ama bu, yeterli bir etkinlikte değildi. İlerleyen bölümde İsmail Kartal'dan hamleler geldi. Eleştireceğim konu, Lukaku'yu bir 10 dakika önce oyuna alması gerekirdi. Muriqi tam hazır olmamasına rağmen beklediğimden daha iyiydi. Talisca oynadığı sürece verimli değildi. Çünkü fiziki gücü günümüz futboluna uygun değil. İşte bunu Lyon karşısında da gördük. Onun yerine giren Asensio da tahmin ettiğim gibi bir varlık gösteremedi. Takımın en iyi oyuncuları ağır yük çeken Kante- Guendouzi ikilisiyle, çok dikkatli oynayan Ake idi. Greenwood yorulana kadar kalitesini gösterdi. Rövanş kolay olmayacak ama Şampiyonlar Ligi ümidi devam ediyor.