Fenerbahçe, Sturm Graz karşısında ilk maçta önemli bir avantaj elde etti. İlk 30 dakikalık oyun son derece doyurucuydu. Ondan sonra doğal olarak fiziki açıdan düşüş başladı. Ama Greenwood devrenin sonunda attığı nefis golüyle işi rahatlattı. İkinci yarıda ise fizik açıdan güçlü, genç Sturm Graz bölüm bölüm Fenerbahçe'yi zorladı. Günümüz futbolunda fizik güç ön planda geliyor. Fenerbahçe'nin ilk maçtaki kadrosuna baktığımızda takımın yaşlı oyuncuları Talisca ve Asensio, bu konuda henüz yeterli seviyede değil. N'Golo Kante kısmen ilk geldiği zamana göre daha iyiydi. Savunmada Milan Skriniar çok iyi oynadı. Ama onun da yaşı oldukça kritik. Bu maçta biraz daha bana göre koşan, savaşan ve yüksek tempoyla oynayabilen takıma ağırlık verilmesi gerekir. İsmail Kartal bilmiyorum kadro konusunda ne düşünecek. Eğer daha dirençli bir orta saha olursa, mutlak kazanması gereken ve risk alacak rakip karşısında Fenerbahçe'ye elverişli hücum ortamı çıkar. Bunu da İstanbul'daki karşılaşmanın ikinci yarısında gördük. Daha diri olan rakipti ama daha net pozisyonlara giren Fenerbahçe oldu.