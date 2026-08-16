Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yazarlar Ömer Üründül Rotasyona itirazım yok, tercihler yanlış
İletişim Bilgileri
ÖMER ÜRÜNDÜL
16 Ağustos 2026, Pazar

ÖMER ÜRÜNDÜL

Rotasyona itirazım yok, tercihler yanlış

Sezona büyük hedefler koyarak girme düşüncesindeki Fenerbahçe, ligin ilk maçında şok bir yenilgiye uğradı. İsmail Kartal, ya günümüz futbolunun artık atletizme döndüğü gerçeğini bilmiyor ya da medya ve yönetimin etkisinde kalıyor. Bana göre ikincisi daha ön planda! Sezon başından beri Avrupa kulvarındaki iyi neticelere rağmen Fenerbahçe hakkındaki genel görüşümü üstüne basa basa söylüyorum; Eğer fizik gücün yetersizse yıldız futbolcu olmanın hiçbir özelliği yok. Dünkü maça bakıyorum, İsmail Kartal tabii ki Lyon maçını düşünerek rotasyon yapacak. İtirazım yok ama tercihler çok yanlış. Asensio, Talisca ve İrfan Can'ın bir arada oynadığı takımın pozisyon zenginliği bulması, savunma güvencesi oluşturması mümkün değil. İşte bu iddialı teşhisim dün kısıtlı kadroya sahip Gençlerbirliği karşısında da ortaya çıktı. İlk 30 dakika tamamen Fenerbahçe'nin topa sahip olduğunu görüyoruz ancak tempo düşük, üretkenlik yok. Sadece topa sahip olma var. Üstelik Talisca ile skor avantajı da yakalanmışken. Devrenin son 15 dakikasında takım tahmin ettiğim gibi durdu. İlk ciddi rakip atağında da beraberlik golü yendi. Artık İsmail Kartal'ın ikinci yarıya hamlelerle başlaması lazım. Onu da yapmayınca ikinci gol yendi. Sonrasında hamleler başladı ama telaşlı, yoğun baskıya Gençlerbirliği müthiş bir direnç göstererek çok net pozisyon vermeden mutlu sona ulaştı. Kutlamak lazım. Şimdi merak ediyorum; Bu maç, eleştirdiğim bu tip takım tertibi, İsmail Kartal'a önemli Lyon maçı öncesi bir ders olacak mı? Bekleyelim, görelim.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN ÖNCEKİ YAZILARI Tüm Yazıları >
SON DAKİKA