Seyircisiz çok zor olacak

SEZON böyle biterse kendimi çok kötü hissederim çünkü gerçekten çok iyi oynuyorduk. Ama sağlık her şeyden önce gelir LİGLER ertelenmeden önce iki maçımızı seyircisiz oynadık. Sanki hazırlık maçı gibiydi, herkesin kafası çok karışıktı

Basketbolda gözler ULEB ve Türkiye Basketbol Federasyonu'nun vereceği kararda. Peki oyuncular ne düşünüyor bu konuda? Anadolu Efes'in milli pivotu Sertaç Şanlı süreci SABAH'a değerlendirdi.

Süreç yüzünden sezon, hem Avrupa Ligi'nde hem de Türkiye'de, şampiyon da ilan edilseniz böyle bitse ne hissedersin? Kötü hissederim çünkü çok iyi bir sezon geçiriyorduk. Bu sezon hem Türkiye hem de Avrupa'da çok iyi bir atmosfer yakalamıştık. Böyle bir döneme denk gelmesi büyük bir şanssızlık oldu bizim adımıza ama sağlık her şeyden önce gelir.

Devam kararı çıkarsa maçlar seyircisiz olacak. Oyuncular mental olarak hazır olabilir mi? Veya ne kadar sahaya konsantre olabilirsiniz? Ligler ertelenmeden önce son iki maçımızı seyircisiz oynamıştık. Lig maçından ziyade hazırlık maçı gibi bir ortam vardı; herkesin kafası karışıktı. Herkes açısından çok zor bir durumla karşı karşıyayız. Mental olarak çok zor olacak. Devam kararı olursa her şarta uyum sağlayıp mücadele edeceğiz.

NOWITZKI'YI ÖRNEK ALIYORUM

Dunston'ın sakatlanmasına rağmen sen ve Tibor Pleiss çok başarılı maçlar çıkardınız. Kendi performansını nasıl değerlendirirsin? Dunston yeri doldurulması zor bir oyuncu ama Tibor ve ben elimizden geleni sahaya koyduk. Kendimi bireysel olarak da çok iyi hissediyordum. İyi bir sezon geçiriyordum ama hem benim hem takım adına şanssızlık oldu böyle bir dönem olması.

Bireysel idmanların dışında günlerin nasıl geçiyor? Yeni şeyler yapıyor musun, nasıl vakit geçiriyorsun? Günümü bir rutine oturttum, çalışıyorum. Bireysel antrenmanların dışında kalan zamanımı da kaliteli geçirmeye çalışıyorum. Play-station oynuyorum, dizi izliyorum, lego yapıyorum. Böyle vakit geçirmeye çalışıyorum. Sezon yoğunluğundan fırsat bulamadığım hobilerimi bu dönemde gerçekleştiriyorum.

Sosyal medyada sporcu videoları da çok yoğun... Senin sosyal medya ile aran nasıl? Sosyal medya ile aslında aram çok iyi değil ama bu dönemde ben de paylaşım yapmaya ve aktif olmaya çalışıyorum.

Kendine örnek aldığın oyuncu ve gördüğün en iyi pivot? Örnek aldığım sporcu karakteriyle ve sahadaki duruşuyla Dirk Nowitzki... Ama birlikte oynadığım oyuncular içinden söylemem gerekirse Boniface N'Dong ve Ermal Kuqo diyebilirim.

BİRER KELİME İLE NASIL TANIMLARSIN?

Basketbol - Hayatım

Milli Takım - Gurur

Anadolu Efes - Evim

Ergin Ataman - Winner

Shane Larkin - Karakter

Vasilje Micic - Maestro

NBA - Hedef