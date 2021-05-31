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VOLKAN ÜSTÜYILDIZ
31 Mayıs 2021, Pazartesi VOLKAN ÜSTÜYILDIZ

Kupa çok yakıştı

İlk yarıda ve Larkin sadece 1 saha içi isabeti bulmuştu... Rakip, uzun 5'le 'in üç sayı tehdidini sekteye uğratmış ve 2. periyodun da başında 25-15 öndeydi...Ve bu gidişata Pleiss- ikilisi ile 'Dur' dedi. Alman pivot dış şutları, Moerman da enerjisi ve ribauntları ile dengeleri değiştirdi. Larkin de 'Şut atamıyorsam faul yaptırırım' diyerek kamikazeler gibi savunmasına saldırınca (9/9 serbest atış) skor üstünlüğü de temsilcimize geçti ve Anadolu Efes ilk yarıyı 39-36 önde bitirdi. Aslında maçın başında da Efes savunmada iyiydi ama hücum ribauntlarından verilen sayılar ve faktörü Barça'ya bir konfor alanı yaratmıştı. Ancak Pleiss-Moerman hamlesine cevap veremeyen rotasyonu abartınca avantajı da çabuk kaybetti. Ayrıca Larkin-Micic korkusu o kadar sarmış ki Jasikevicius'u tüm planını bu ikiliyi durdurmak üzerine yapmış ama maçı kazanacak hücumu hiç düşünmemiş. Barcelona hücumları ikinci yarı iyice tombalaya dönerken, Larkin ile Micic'in de potayı görmesiyle Anadolu Efes şampiyonluğa giden yolun kapısını açtı ve skor kafa kafaya gelse de hak ettiği kupayı kaldırdı.
Üç yıllık yatırımın karşılığını nihayet alan lacivert-beyazlılar, 2016-2017'deki 'den sonra en dominant takım olarak bunu başardılar.

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