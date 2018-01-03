2018 yılının ilk yazısını yazmak için salı sabahı ona çeyrek kala bilgisayarımın başına oturduğumda aklıma ilk gelen, bana gelen en güzel, en anlamlı Yılbaşı kutlama mesajını sizlere nakletmek oldu.

Şunu hemen söyleyeyim.

Telefonuma, öyle hiç tıklayınca onlarca, yüzlerce insana birden giden, kimin yazdığı belirsiz, güya edebi mesajlardan biri düşmedi bu sene.. Dostlar, arkadaşlar, akrabalar ya aradılar, ya da bana özel olduğu belli mesajlar yazdılar..

Böylesi ne güzel.. Ama dedim ya, biri çok çok güzeldi.. Buyrun..

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