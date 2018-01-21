Kesme sezonu geldiği zaman Nice Leng'ete ablasıyla kaçıp bütün gece ormanda bir ağacın üstünde saklanmıştı.

Ertesi yıl ablası kaçmadı..

Kenya'nın Masai ailelerinde "Kesme Töreni", kızların "Gelin olmaya hazır" ilanı demekti. Ama 8 yaşındaki Nice, işin başka olduğunu biliyordu.

Güçlü kuvvetli iki kadın onu sımsıkı tutacak, bir üçüncüsü de orasını kesecekti. Orası, yani klitoris, sevgili okurlar. Fena halde kanayacaktı. Nice, bazı kızların bayıldığını, bazı kızların öldüğünü görmüştü. Buna rağmen ablası teslim olmuştu.

Bugün 27 yaşında olan Leng'ete "Onu ikna etmek için çok uğraştım ama başaramadım. Ben kaçtım o kesildi.

Nice Leng'ete şimdi hayatını Masai kızlarını bu korkunç gelenekten kurtarmaya adamış. Köy köy dolaşıyor ve anlatıyor. Son yedi senede 15 bin kızı Kesme Töreninden kurtarmış. Kendi köyünde şimdi, komşu köylerden gelen 450 kıza "Gelinlik kız olmak için bu törene ihtiyacınız yok" eğitimi veriyor.

Klitoris Kesme töreni, sadece Kenya ve Afrika'da değil. Dehşet küresel. Leng'ete gibi gönüllüler sayesinde son otuz yılda yüzde 14 gibi bir azalma olmuş. Tabii yeni yasalar da işe yaramış bu düşüşte.

Kenya mesela kesme'yi 2011'de yasaklamış. 2014'te kızları kesenleri yakalamak ve cezalandırmak için özel birim kurmuş.

Ama yasanın geleneksel kültür ve inançlarla baş etmesi kolay değil. Ve Kenya'da da gelenekleri yaratan ve yaşatanlar dünyanın her yerinde olduğu gibi erkekler.

Masai kabilesinde de kızları kesmeye zorlayan, yaşlı erkekler. Onlara göre "Kesilmeyen kadın, kadın değildir." Kadın olmayan kadınla da, erkek evlenmez.

Nice kaçmış.

Okumuş. Köyde okuyan tek kadın olmuş.

Kestiren ablası ise, 12 yaşında evlenmiş, üç çocuk doğurmuş..

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