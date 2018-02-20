Yani batıl inançlarım olsa, "Sabahattin'in (Yüzevler) lanetine uğradı" diyeceğim.. Kasımpaşa maçında hem de kaç kez "İntihar" hamlesi yapmasını anlamam mümkün değil.. Bu ülkenin oyunu en iyi okuyan, en doğru zamanda en doğru müdahaleyi yapan adamı olarak bilinen, bu sayede hem Milli Takım'da, hem Galatasaray'da çok büyük zaferler kazanan, Floransa'da adını "Unutulmazlar" arasına yazan, Milan'ın başına geçen Hocam, son haftalarda ortalarda yok.

Sivas maçını, hem de o hafta her takım Galatasaray'a çalışmışken, göz göre göre kaybetmişti.

Pazar günü de Kasımpaşa maçında, tekrar ediyorum.. Resmen, alenen intihar etti.

İkinci yarıya Serdar'ı kenara alıp Eren'le başlaması çifte intihardı aslında.. Serdar, Galatasaray savunmasının en iyi adamı.. Niye çıkar, kimse anlamadı. Maç sonunda "Sakat" gibi laflar gevelenmiş. Diyelim doğru. Orta sahanın dikine oynayan, topu ileriye oyun kurarak taşıyan ve kullanan Donk'u stopere çekmek neyin nesiydi peki?. Serdar sakatsa, kenarda Ahmet Çalık var. Koray Gunther var. Alırsın biter gider. Donk'un geriye çekilmesiyle Galatasaray orta sahadaki en önemli savunma ve hücum adamını kaybetti. İlk yarıdaki umutvar oyun sıfırlandı.

Eren'in ikinci santrfor olarak oyuna sokulması ayrı hataydı. Çift santrfor üzerinde durulması, uzun uzun çalışılması gereken oyun düzenidir. "Bana gol lazım" diye, bunları yapmadan takıma santrfor doldurmak, gol değil, golsüzlük getirir. O santrforlar birbirlerini marke ederler adeta ve rakip savunmanın işini kolaylaştırırlar.

Aynen de öyle oldu. Hocam bunu görmediği gibi, oyuna bir de Sinan'ı soktu ki, o da ortaya dalsın, üç santrfor birbirini ezsin..

Galatasaray soldan, Rodriguez ve Nagatomo ile harika ikili akınlar yapıyor. Sağda Linnes çok iyi ama tek başına.. Takıma ortayı kalabalıklaştırıp tıkayacak değil, sağ kanadı da sola çevirecek kanat adamı lazım. Kenarda Yasin.. Hayır.. Durmadan santrfor sokuyor..

Farkında olmadığı bir şey daha var. Tolga!. Koşuyormuş.. Sevsinler.. Fatih Hoca, Başkan Mustafa Cengiz'e gitsin. Yardım istesin. Galatasaray atletizm şubesinde ne koşucular var..

Tolga durmadan ikili mücadele ile top kaptırıp rakibe kontratak fırsatı veriyor. Durmadan pas hatası yaparak rakibe kontratak fırsatı veriyor.

Bu son iki cümleyi bıkana kadar tekrar okuyun. Tolga işte o.. Farkına varmayan tek kişi de Fatih Terim.. Öyle farkında değil ki, Yasin'i maçın bitmesine sayılı dakikalar kalmışken, ancak mağlup duruma düşünce takıma almayı akıl ediyor ve bize "Etmez olaydı" dedirtiyor. Çünkü dışarı aldığı oyuncu, orta sahada oyun kuran ve Galatasaray'daki en iyi oyunlarından birini çıkaran, hem gollük şutlar atan (İkisini kaleci Ramazan harika kurtardı), hem de gol pasları dahil, en iyi top atan Selçuk.. Gözlerime inanamadım levhayı görünce.. Beynim durdu Selçuk kenara yürürken.. Rakipten oynayan Tolga içerde.. Hiç ama hiçbir işe yaramayan Gomis içerde.. Selçuk çıkıyor... Yahu Kasımpaşa Hocası yapmaz bu değişikliği izin verilse, "Sen yap" dense, utanır, "Ayıp olur bu kadarı da" der.

Ama yaptı Fatih Hocam. Bunu da yaptı ve "0 puan"ın altına imzasını attı.

Aslında bunun böyle olacağı maçın başında belliydi.

Durup dururken yere düşen ve bayılan Gomis'i oyunda tuttuğu anda bitti iş.. Efendim bu hep olurmuş Gomis'e.. Beynine kan gitmez, adam düşer bayılırmış.. Durup dururken bayılma adeti olan adama nasıl "Sağlam" raporu verilir, nasıl lisans çıkar, Türkiye Cumhuriyeti Spor Bakanına sormak gerek.

O Gomis'e oynama izni verdi Galatasaray doktorları(!). Nasıl doktorlarsa artık. Anında kenara almadı Fatih Terim de.. O Gomis de son dakikada boş kaleye atamadığı gol dışında topa vurmadı maç boyunca.

Sivas yenilgisi sonrası "Fatih Terim hatalarından ders alırsa, Galatasaray gene Şampiyon adayım" demiştim.

Kasımpaşa maçı, Fatih Hocamın büyük sorunları, kişisel sorunları olduğunu gösterdi. Bu durumda Galatasaray "Şampiyon" adayım değil, artık. Şampiyonlar Ligi, hatta UEFA kupasına gidebilirse, razıyım..

Notlarım..

Muslera (8)- Linnes (7), Maicon (5), Serdar (7), Nagatomo (7)- Selçuk (7), Donk (8)- Feghouli (3), Tolga (2), Rodriguez (8)- Gomis (0).

Sonradan girenler..

Eren (3), Sinan (4), Yasin (?).