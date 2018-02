Öğleden sonra dört gibi, Kanyon D&R'a girdiğimde en ilerde müthiş bir kalabalık gördüm.. "Ordalar demek" dedim ve yürüdüm.. Alabildiğince insan bir yarım halka.. Onların önünde, foto muhabirleri, TV kameramanları ikinci halka.. Tam karşılarında koltuklar var.. O koltuklarda Türkan Şoray var.. Cüneyt Arkın var.. Müjdat Gezen var..

Göksel Arsoy, Nehir Erdoğan, Zafer Ergin var. Ortalarında da "Bay Sinema" var.. Türk sinemasının gelmiş geçmiş en büyük ismi.. O gün orda olan tüm yıldızlarda emeği olan adam.. Onun için adı "Bay Sinema" zaten.. Sinema demek o demek..

Türker İnanoğlu..

Benim sevgili ağabeyim..

"Ağam" deriz karşılıklı birbirimize..

Bir aydır Amerika'daydı.. İki operasyon geçirmişti. Ciddi.. Ama nasıl iyi görünüyordu. Hemen arkasına oturdum..

Kulağına eğildim..

"Ağam, sen bizi kandırıp duruyorsun..

Amerika'ya estetik yaptırmaya gidiyorsun, kesin.. Müthiş görünüyorsun. Gençleşmişsin..

Hayrola.. Ortalığı kasıp kavuran dizilerinden birinde oynamaya mı niyetlisin?." D&R'daki o toplantı bir tanıtım için düzenlenmişti.

Bir koca eser için!.

"Afişlerle Türk Sineması" Kapağın tepesinde "Kimler geldi, kimler geçti" yazıyordu.

Altında "Başlangıcından bugüne / 1914- 2018"

Altta da "Türker İnanoğlu" imzası ve "Türvak Kitapları" damgası..

İki devasa ciltte, Türk sinemasının tüm filmlerinin afişleri.. 2384 sayfa.. Bir kutu içinde. Yanıldım.

Davranıp alayım dedim.. Bel fıtığım yeniden fırlıyordu.. Tam 9.5 kilo..

Ama o terazinin çektiği.. İçinde koskoca Türk sineması var.. O ağırlığı çekecek terazi daha yapılmadı..

1914, Ayastefanos Anıtı'nın yıkılışıdır ya, ilk Türk filmi.. Onunla başlıyor..

Bütün Türk filmlerinin afişleri..

Sonra Video filmleri.. Sonra TV filmleri.. Sonra Türkiye'de çekilen yabancı filmler.. Türkiye konulu yabancı filmler..

Bu nasıl bir koleksiyondur?. Bu Türk sinemasına nasıl bir armağandır?.

Ama Türker Ağam işte bu!. Bir ömür verdi sinemaya, ama tüm kazandıklarını gene başta sinema, kültür ve sanata harcadı..

Maslak'taki TİM..

Türker İnanoğlu Merkezi..

O müthiş performans sanatları merkezi.. On para kazanmaz. Hatta zarar ettiriyor, biliyorum..

Ama yerli yabancı şovlara sergileme alanı..

Türvak Sinemaları..

Maslak ve Kavacık'ta..

Türvak Müzesi.. Binlerce kitap, sinema hakkında.. Binlerce DVD ile Türk sineması.. Herkese açık..

Türvak Okulu.. Sinema ve televizyona gençler yetiştiriyor.. Açıldığı yıllarda ben de gidiyordum derslere..

Cıvıl cıvıl..

Türker Ağbi ile tanışmamız daha eski..

"Bir Başka Gece" diye haftalık bir program hazırlıyordu, Türker Ağabey'in Ulusal Videosu.. Tarcan Gönenç ve Faruk Bayhan'dı sorumlular..

İçinde her şey olan bir kültür, sanat ve eğlence programıydı. Çetin Çeki sunardı. Beni de çağırdılar.

Her hafta bir sporcu, spor adamı ile 10 dakikalık bir söyleşi yapardım, o "Başka Gece" için.. Gerçekten başkaydı o program. İnanın bir daha benzeri olmadı.. Bugün yeniden yayınlasın TRT, reyting rekoru kırar.. İddia ediyorum.

Türker Ağbi'nin etrafındaki kalabalık eksilmedi, arttı. Yıldızların biri gitti, biri geldi. İnsanlar yığıldılar, tüm akşam üzeri..

Türker Ağbim aslanlar gibi..

Yorulmadı, bıkmadı, usanmadı..

Orada tüm yaşamı vardı çünkü..

O hayatı, orda, başından sonuna yeniden yaşıyordu çünkü..

Teşekkürler Ağam!.

Ne yaşadıysan, bizlere de yaşattığın için..