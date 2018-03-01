Önce güzel haberi vereyim..

Akmerkez'in etrafı, kurulduğu günden beri ilk defa temizlendi. Ne Paper Moon torpillileri kaldı, ne başkası.. Bir haftadır hiçbir tarafında, hatta karşısında kaçak park eden taksi, hususi kalmadı. Dört bir yanında ekipler göz açtırmıyorlar.

Şimdi o ekiplerden iki şey daha bekliyorum.. (Şımardık bir kere..) Madem o kadar ekip var, o zaman Akmerkez etrafını pilot bölge yapın.

Pilot bölge şu..

"Sıfır hata" Yani, Akmerkez'in orda kurallara aykırı kuş uçmayacak..

Giderken cep telefonu kullanan mı?.

Emniyet kemerini takmayan mı?. Ön koltukta minnacık çocuk oturtan mı?.

Yani İstanbul insanları (Yaşayan ve gelen) Akmerkez önünden geçerken "Burda devlet var" diyecek. Kendine çeki düzen verecek.. Bu öyle aklına yerleşecek ki, giderek başka yerlerde de uygulamaya başlayacak. O zaman da herkesin başına polis dikmeye gerek kalmayacak.

Bu öneriyi geçen yüz yılda, yani 20 sene falan önce yapmıştım.

"İmkan, araç ve insanlarınız yeterli değil. O zaman pilot bölgeler seçin ve oralarda 'Sıfır hata' kuralını uygulayın.." Gösterdiğim iki yer de "Akmerkez çevresi ve Bağdat Caddesi'nde Caddebostan- Suadiye arasıydı.

İstanbul Trafik Müdürlüğü'nün gücü buna fazlasıyla yeterdi çünkü..

Ama kimse yanaşmadı, nedense..

Oysa, trafiği düzeltmenin ilk şartıydı "Burada devlet var" dedirtmek.

İstanbul halkı "Burda devlet yok" ortamında büyüyünce de ipin ucu iyice elden kaçtı.

Şimdi insanlar polisin önünde trafik suçu işlemekten çekinmiyor. Çünkü polisin onlara bir şey yapmayacağından eminler, nerdeyse.

Bunu tersine çevirmemiz lazım..

Akmerkez onun için önemli..

İkincisi.. Ulus yönünde Akmerkezi geçin.

Ulus Caddesini Nispetiye'ye bağlayan bir kritik yan arter var. İki şerit. Bir şeridi otopark diye kullanılıyor.. Olmaz. Kurallara aykırı.. Yasak.. Akmerkez Ulus tarafındaki ekiplerin bunları görmemesi mümkün değil.

Ama oraya aldırmıyorlar. Emir "Akmerkez" diye verildiği için mi?.