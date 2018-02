"Gene mi" diye isyan ediyorsunuz değil mi?. Bu beton mikserleri ve de hafriyat kamyonlarının kaçıncı cinayeti İstanbul'da..

Sonra haberi okudum.. 80 yaşındaki Altun Nine'yi ezen mikserin sürücüsü, karakolda ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılmış..

Şimdi bunu da okuyunca çıldırdığımı sanacaksınız değil mi?.

Yanıldınız.. Çünkü mikser sürücüsünün gerçekten suçu yok.

Trafik Polisi yaptığı inceleme sonunda Altun Nine'yi yüzde 90 suçlu bulmuş. Bu nerdeyse şu demek..

"Altun Nine intihar etmek amacıyla kendini mikserin önüne attı.. O zaman sürücü suçsuz!."

Bakın gerçekten de olayda "Sıfır" suçlu olan, o artık nefret eder hale geldiğimiz hafriyat kamyonu ve mikser sürücülerinden biri değil.

Ama o raporu hazırlayanların görmedikleri bir şey var..

Altun Nine de suçlu değil, beyler!..

Suçlu kim o zaman?.

Olayı ayrıntılı anlatalım..

Altun Nine, Sultangazi Esentepe'deki evine dönmek için minibüse bindi.

Minibüs tam kavşakta, kırmızı ışıkta durdu ve Altun Nine'yi indirdi. Altun Nine de duran minibüsün önünden karşıya geçmek üzere yürüdü.

Bu sırada ışık kırmızıdan yeşile döndü.

Mikser yeşil yanınca yoluna devam etti.

Sürücünün o anda, minibüsün önünden çıkan kadını görmesi mümkün değildi.

Çarptı ve ezdi..

Mikserin suçu var mı?.

Yok!.

Altun Nine'nin suçu var mı?.

Zorlarsanız olur. Ama o yaşta bir kadının indiği minibüsün önünden karşıya geçmesi doğal değil mi?. Hangimiz yapmıyoruz?.

O zaman bu kazanın sorumlusu kim?.

Trafik kurallarını ihlal eden biri var mı?.

Var!..

Minibüs şoförü..

Kavşakta, trafik ışıklarının tam da altında yolcu indir bindir yapılır mı?.

Bunu, İstanbul'da "Trafik Polisi" diye kim varsa, hepsine soruyorum.. Müdüründen en rütbesiz görevlisine..

Kavşağın içinde yolcu indirip bindirilir mi?.

Ama bu kentte minibüsler özgür.. İster ticari, ister servis.. Minibüs şoförleri kendi kurallarını kendileri tayin ederler, bildiklerini yaparlar. Onlara kimse karışmaz.

Aksini iddia eden mi var..

Zincirlikuyu'ya gelsinler bir akşam üzeri benimle.. Hem de nasıl kavşak orası.. Büyükdere Caddesi çıkışı.. E-5/ Edirne çıkışı.. E-5/ Köprü çıkışı. Barbaros Bulvarı çıkışı.. 4 çıkış.. Nispetiye Caddesi girişi.. Büyükdere Caddesi girişi.. E/5 girişi..

Tam 3 de giriş.. Kavşak değil, dehliz bulmacası mübarek..

Öylesine düğüm bu kavşakta, minibüsler, geçiniz, Belediye Otobüsleri 3'üncü şeritte o cehennem gibi akan trafiğin ortasında yolcu indirir ve bindirirler..

Trafik ekiplerinin önünde..

5 şeritli yolun üçüncü şeridinde yolcu indirip bindirmenin serbest olduğu bir başka dünya kenti gösteremezsiniz, en geri kalmışları dahil..

Ama bizde ne Belediye, ne de Vilayet kente sahip çıkmaz, bu cinayeti görmez ve orada, insancıl bir düzenleme yapma gereği duymaz, senelerdir.. Aylar değil, senelerdir.

Çünkü o saatte orada neler olduğunu merak eden ne bir Vali çıkmıştır bu kentte, ne bir Belediye Başkanı..

Ne de bir Emniyet, ya da Trafik Müdürü..

80 yaşındaki Altun Nine, niye beton mikseri altında kaldı?.

Hıncal'ın derdine bak, bu dağ başı şehirde?.

Hadi canım ben de!..