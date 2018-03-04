21 Mart'ta Kastamonu'da, hem de nasıl anlamlı, nasıl zamanında bir festival var, bilemezsiniz..

Türksoy Festivali!..

"O da ne" diyenleriniz çoktur.. Yıllardan beri gazeteci olarak nasıl peşinde oldum, nasıl destekledim Türksoy'u, hatırlayan okurlar çıkar..

Gene özetleyeyim.

Türksoy, Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı'nın kısa adı.

Sovyetler'in dağılmasından sonra, Orta Asya'da Türk asıllı devletler kuruldu. Zamanın Cumhurbaşkanı Turgut Özal ve dönemin Başbakanı Süleyman Demirel sayesinde Türk Cumhuriyetlerini ilk tanıyan ülke Türkiye oldu. Bugün bu ülkelere gittiğinizde Türk Büyükelçilerinin plakalarının 001 olduğunu görürsünüz. Sebebi budur.

Geçen yıl Türk Cumhuriyetleri bağımsızlıklarını kazanmalarının 25. Yılı'nı kutladılar.

Türksoy, Türk dili konuşan halklar ve ülkeler arasında dostane ilişkiler kurarak, ortak Türk kültürünü, dilini, tarihini, sanatını, gelenek ve göreneklerini araştırmak, geliştirmek, korumak ve gelecek kuşaklara aktararak kalıcı kılmak amacıyla çalışmalarını sürdüren uluslararası bir kültür-sanat teşkilatı.

Türk dili konuşan 14 devlet ve topluluğu çatısı altında birleştiriyor.

Faaliyetleri ise sadece üye ülkelerle sınırlı değil. Uluslararası bir teşkilat.

Kazakistan Başkanı Nazarbayev'in ifadesiyle "Türk dünyasının UNESCO"su olarak tanımlandı. Birleşmiş Milletler, UNESCO, Avrupa Konseyi, ISESCO (İslami Eğitim, Bilim ve Kültür Teşkilatı) gibi uluslararası kuruluşlarla işbirliği içinde her geçen yıl etkinlik yelpazesini genişletiyor.

İşte bu Türksoy, Kastamonu'yu 2018 Türk Dünyası Kültür Başkenti ilan etti.

Onu da özetlemem gerek şimdi..

Türk Dünyası Kültür Başkenti uygulaması, Türk cumhuriyetleri arasındaki kültür politikalarının uyumlaştırılması ve kültürel işbirliğinin, ortak kültür ve sanatın gelişmesi için Türksoy'un oluşturduğu bir gelenek..

Bakan Yardımcısı Hüseyin Yayman, Türkistan'da Kastamonu'nun kültür başkenti ilan edildiği toplantıda "Ülkeler arasındaki en kalıcı ilişki kültür ve sanat alanında kurulan ilişkidir.

Kültürel diplomasi Türkiye'nin yumuşak gücüdür.. Kimler kimler unutulur ama Mevlana'nın, Hoca Ahmet Yesevi'nin, Yunus Emre'nin, Bahtiyar Vahapzade'nin unutulmadığı gibi, büyük yazarlar ve sanatçılar asla unutulmazlar" dedi.

2010'da İstanbul'da düzenlenen "Türk Dili Konuşan Ülkeler Devlet Başkanları 10. Zirvesi'nde Türksoy'un önerisiyle hayata geçen bu program çerçevesinde, ilk olarak 2012'de Kazakistan'ın başkenti Astana Türk Dünyası Kültür Başkenti ilan edildi.

Ardından 2013'te Eskişehir, 2014'te Tataristan Özerk Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan, 2015'te Türkmenistan'ın kadim Merv şehri, 2016'da Azerbaycan'ın tarihi Şeki şehri, 2017'de Kazakistan'ın Türkistan şehri..

2018'de ise Türkiye'nin Kastamonu şehri "Türk Dünyası Kültür Başkenti" unvanına sahip oldu.

Altıncı yılına giren uygulama kapsamında yüzlerce etkinlik gerçekleştirildi.

Astana, Eskişehir, Kazan, Merv, Şeki ve son olarak Türkistan şehirleri bu unvanın gereğini layıkıyla yerine getirerek, devraldıkları bayrağı daha ileriye taşıdılar. Kültürler birbirine daha yakın, Kültür ve Sanat insanları daha tanıdık oldular.

Türk Dünyası Kültür Başkenti programı, günümüzde bu anlamlı unvana sahip olabilmek için bir rekabet zemini oluşturdu.

Bu yıl Türkiye'de Konya, Kastamonu, Kahramanmaraş, Erzurum yarıştılar.

Türk Dili Konuşan Ülkeler zirvesinde Türksoy Daimi Konsey üyelerini oluşturan Kültür Bakanları oy birliği Kastamonu'yu 2018 Türk Dünyası Kültür Başkenti seçtiler.

Kastamonu bu yıl yüzlerce kültür ve sanat etkinliğinin yanı sıra dünyanın dört bir yanından sanatçılara, akademisyenlere ve aydınlara ev sahipliği yapacak..

İşte 21 Mart'ta başlayacak dönem boyunca yapılacak etkinliklerden örnekler..

Yazarlar, Şairler, Blog Yazarları, Fotoğrafçılar, Opera sanatçıları, Heykeltıraşlar, Ressamlar buluşmaları..

Geleneksel Müzik Festivali, Dans, Tiyatro, El Sanatları Festivalleri, Edebiyat Dergileri Kongresi, UNESCO Milli Komisyonları Toplantısı, Sosyal Bilimler Kongresi, Medya Forumu, Türkoloji Kongresi, Türk Dünyası Kültür Başkentleri Sempozyumu, Animasyon Film Festivali..

Kültür Bakanlığı'na geldiği günden beri, yakından izlediğim çalışmalarıyla dikkati çeken ve 2018'de, Kastamonu'nun, Türkçe Konuşan Ülkelerin Kültür Başkenti seçilmesinde baş rolü oynayan Kültür Bakanımız Numan Kurtulmuş'u yürekten kutluyor, ülkem adına teşekkürlerimi sunuyorum.

Kastamonu Yılı, Türkçe Konuşan Ülkeler Birliği'nin başta ekonomik işbirliği her alanda canlanmasına da sebep olacaktır.

O zaman göreceğiz, Avrupa Birliği mi, Türkçe Konuşan Ülkeler Birliği mi?.

Niçin "Tam zamanında" dediğimi anladınız sanırım!.