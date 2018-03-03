Artık futbol seyretmek inanın bana keyif değil mide bulantısı veriyor.. İçinde bulunduğum medyanın bu rezillikle uğraşacağına ortada sanki bir "Futbol maçı" varmış gibi programlar yapması, sayfalar düzenlemesine de nasıl öfkeleniyorum bilemezsiniz..

Perşembe gecesi bu rezil gecelerin zirvesini yaşadım..

Beşiktaş'ın Arena Stadı'nda, on paralık itibarı kalmamış, hocaların adam denemek için kullandıkları hazırlık maçlarına döndürülmüş, Türkiye Kupası Yarı Final maçı var. Derbi.. Beşiktaş- Fenerbahçe.. Üç gün önce ayni sahada oynanmış Lig maçının da rövanşı güya..

Statta Fener seyircisine ayrılmış ve polis tarafından kordona alınmış bir bölge var. Biz insan gibi yan yana maç seyretmeyi unuttuğumuz için artık hayvan muamelesi görüyor, parmaklıklar, ağlar ve polisler arasında oturuyoruz.

Şimdi oraya sokulan birkaç yüz Fenerli, içeri girer girmez daha önce yazılmış, ellerine verilmiş, ezberletilmiş ve provası yapılmış bir koroya başladı.

Onlar canlı yayında haykırmaya utanmadılar, ben de yazacağım. Ama anlayışınıza sığınarak bazı yerleri noktalı geçeceğim. Çünkü naklederken bile o kadar ahlaksız olmam mümkün değil..

"İ... Çarşısı

G.. taraftarı

Piç Süleyman'ı

S...yim ananı

A..na koyduğum Kartalı.."

Bu ülkenin heykeli dikilesi sportmen başkanı Süleyman Seba ağabeye ağzında salya ile saldıracak kadar iğrençlerin etrafında görevli (!) polisler var, yığınla..

Şimdi o statta o gün görevli Emniyet Müdürü kimse ona soruyorum..

Bu iğrenç korodan kaç kişiyi aldınız?. Kaçını, TCK'ya ve ayrıca 6222 Sporda Şiddet Yasası'na göre savcılığa sevk ettiniz?.

Yani görevinizi mi yaptınız, yoksa beleş maç mı izlediniz orda?.

Devletin olduğu yerde böyle rezillik olur mu?.

..Ve de şimdi İstanbul Cumhuriyet Baş Savcısına soruyorum..

Yazdıklarımın tüm kayıtları, yayıncı kuruluşta da vardır, görevli Emniyet güçlerinde de.. İşte ben de burda yazıyorum. Görüntü dahil, kayıtları istetip 6222 davası açacak mısınız, sorumluları derleyip?.

Statta o sırada müzik yayını yapan görevli, bu iğrenç koro ev sahibi Beşiktaş taraftarını tahrik etmesin ve utanç korosu yayına girmesin diye, hoparlörlerdeki sesi yükseltip o müptezel koroyu bastırdı.

Bu mudur sporun dostluğu, kardeşliği..

Bu, lafa geldi mi, "Atatürkçüyüz" diye mangalda kül bırakmayanların "Ben sporcunun zeki, çevik ve ahlaklısını severim" diyen Mustafa Kemal'e ihanetlerinin belgesidir. Utanç belgesidir!.

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