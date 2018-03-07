Yani resmen Sinoplu Filozof Diyojen'e dönmeme ramak kaldı. Evde babamdan kalma antika bir gemici feneri var. Yakıp güpegündüz yollara düşeceğim, Meraklı bir gazeteci bulmak için..

Oysa bu mesleğin temel şartıdır, M ve M!..

Hayır!.. Mekteb-i Mülkiye, ya da Marilyn Monroe falan değil!.

Merak ve Mantık!.

Merak edeceksiniz.

Öğreneceksiniz, sonra bir mantık düzeni içinde yazacaksınız.. Bu iki M yoksa sizde, gidin kendinize başka meslek arayın..

Şimdi sabahtan akşama haber kanallarında duyuyorsunuz. Akşam ana haberler onlarla dolu.. Ertesi sabah gazeteleri alıyorsunuz.. Tonla.

Nedir?.

Çocuk istismarı..

Çocuk tacizi..

Peki ekrandan duyunca, ya da gazetede okuyunca, o çocuğun başına ne geldiğini anlayabiliyor musunuz?.

Ne olmuş?. Ne yapmışlar çocuğa?.

Ahmet Hakan gibi, hem de ne gazeteci, onlarca öğrenciyi taciz ettiği için hakkında 117 yıl istenen okul çalışanını, yargıcın tahliye ettiğini söyledi, hafif yargı ile dalga geçerek..

Peki siz ne dediniz?.

Ne diyebilirsiniz ki?. Ahmet Hakan gibi bir gazeteci bile eline verilen yalapşap yazılmış haberi okuyor ama ne olup bittiğini, yani gerçeği bilmiyor.

Çünkü, hiçbir gazete, ya da TV'de istismar nedir?. Nedir taciz, merak eden yok!.

Şimdi bir meslek şartı daha yazıyorum..

Gazeteci, asgari hukuk nosyonuna sahip olacaktır. Hukuk bilmesi şart değil, neyi, nerde bulacağını bilse yeter..

Şimdi, tüm Türk Medyasına öğretiyorum ki, bundan böyle olayın doğrusunu öğrenir ve olanı, yani gerçeği yazarlar.

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