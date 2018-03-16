Arife Ünüvar bizim Sabah'ın Güney baskısı spor yazarlarındandı..

Ondan aldığım mektubu okurken utandım..

Hıncal Uluç'un, Hıncal olmasında çok büyük katkıları olan Cüneyt Ağabeyi, Koryürek tabii, kaybedeli on yıl olmuş.. Ben geçmiş gitmişim ama Arife geçmemiş..

Buyrun Arife'nin mektubu..

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