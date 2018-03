Rıdvan Dilmen'in dünkü yazısından bir satır..

"(Terim) kazanmaya yönelik her türlü çılgınlığı yaptı.."

Fatih Terim, kime karşı kazanmak için her türlü çılgınlığı yapıyor?.

Real Madrid'e mi, Milan'a mı?. Bayern Münih'e mi?.

Hayır!. Lütfen şu tabloya bakın...

Galatasaray Lider.. Hem de ezeli rakip Fener'in altı puan önünde.. Konyaspor, çoktan küme düşen Karabükspor'u saymazsan, sonuncu.

Bu Konyaspor'un savunma ve hücumda en etkili üç adamı da (Traore, Yatabare, Ali Turan) yok. Antrenörü daha beş gün evvel Konya'ya gelmiş. Konya'nın K'sını görmemiş. Televizyonda izlediyse bir maçını şaşarım. Türkiye'deki futbolu bile izlediği şüpheli.. Takımla üç idmana çıkabilmiş topu topu..

Lider Galatasaray bu felaket haldeki sonuncuyu yenebilmek için çılgınlıklara ihtiyaç duyuyorsa, o zaman işin başında bir "Yanlış" var demektir, beyler!.

Yayıncı kuruluş spiker ve yorumcularından başlayarak, ekran ve sayfalarda "Hamle isabetleri" diye yağ bal akıtan herkese soruyorum..

Hepsi Fatih Terim'in "Çılgınca" mı, yoksa başka bir şey mi hamlelerini överken bu soruma yanıt versinler..

Sonuncu ve perişan Konyaspor'u bile çılgınca hamlelerle yenebilen bu Galatasaray mı, bu hafta Fener'i yenecek, bu Galatasaray mı şampiyon olacak?.

Yahu bırakın tabela yazarlığını hayatta bir kez de gerçekleri konuşun..

Volkan iki kez girdiği o iki pozisyonu akıl almaz şekilde kaçırmasa, maç 0-2, hatta 0-3'e dönseydi?..

Galatasaray ilk yarıda doğru dürüst pozisyona mı girdi?.

Sergen, Galatasaray savunmasını allak bullak ederken, takımı geriye yaslamasaydı ne olurdu?.

Ve de tabii o "Muh- te- şem" Halil Umut Meler hakemi, ilk yarıda Serdar'ı iki de değil, net üç sarı karttan oyundan atacak kadar "Adil, yürekli" olsaydı o maç nerelere varırdı?.

Ancak ikinci yarıda, o da hakeme itiraz edince tek kart çıkabildi Serdar'a, maç biterken.

Geçin skor yazarları geçin, Fatih Terim övgülerini..

Terim Hocam futbolu unutmuş.. Maçı ne önceden kafasından oynuyor artık, ne de önündeki futbolu okuyabiliyor..

Kafası Alaçatı'dan sonra, bir yerlere takılı kalmış olmalı..

Onu en yakından izleyen kişiyim..

Ben bu kadar kötü bir Fatih Terim'i rüyamda bile görmedim..

Kaç defa yazdım.. Bir daha yazıyorum..

Bu Belhanda'yı futbolcu zannetmekte ısrar ve inat ediyor, bu yüzden başta Sinan bir sürü Türk futbolcusunu söndürüyorsun.

Daha evvel tavsiye ettim sana hocam.. "Maçın bandını al, bir odaya kapan ve tek başına izle ve bak bakalım Belhanda hangi takımdan oynuyor" dedim, açık açık.. Bugün gene diyorum..

1- Belhanda'nın kaç pası Galatasaray'a gitti?.

2- Belhanda'nın kaptırdığı kaç top, Konyaspor'a gol akını oldu?. Uzatmanın da son dakikasında kaptırdığı topla yola çıkan beraberlik golünü biz kesmedik. Biz kurtarmadık. Adamlar atamadı.

Yahu orda Sinan, orda Yasin varken, Feghouli'den kanat adamı yaratma inadı ne oluyor?. Dün Rodriguez de iyi gününde olmayınca, Galatasaray oldu kanatsız kuş..

Serdar Aziz dökülüyor.

Durmadan kartlık fauller yapıyor..

Hakemden nasıl böyle eminsin, hocam?. Ya o dökülen Donk!.

Kanadı yok takımın. Ortadan da oyun kuramıyor.. Nasıl gol atacak peki?. Fernando niye kenarda?. Ya da yapayalnız Gomis'in arkasında gol için oynayan, geri santrfor özellikli Tolga?

O Serdar'a o Donk'a eski Fatih 45 dakika tahammül eder miydi?.

Peki, yenik durumda ve gole ihtiyacı olan takımda, ikinci yarı başlarken bek değişikliği ne?.

Mariano bal gibi oynarken..

Peki gene gole ihtiyaç varken, oyuna stoper sokma çılgınlığı?.

Belhanda hâlâ takımı satarken, hiç değilse gol atma ve attırma çabası içindeki Feghouli'yi alıp Ahmet Çalık'ı sokmak?

Maicon'dan santrforu Fener maçında da oynatsana!.

Gomis'e harika bir gol attıran, kendisi de mucize bir gol atan Sinan'ı 45 dakika yanında oturttuğun için üzülmedin mi, Hocam?.

Bu çocuklar nasıl kendilerine ve sana güvenecekler de başarılı olacaklar?.

Konya'ın yerinde Fener olsaydı, futbolun F'sini bile oynamayan Fener, Galatasaray bir kere daha yarım düzine yerdi. Hem bu defa kendi sahasında.. Çünkü Fener'in oynamasa da "Vuran" adamları var..

Galatasaray Konya yerine onlara ikram edecek, onlar da vuracaklar..

Bitti..

Tabii, rakip Fener, stat da Fenerbahçe olunca, hakem de her şeye bu kadar göz yummayacak!.