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HINCAL ULUÇ
16 Mart 2018, Cuma HINCAL'IN YERİ HINCAL ULUÇ

Tebessüm

Sivil Polis sabaha karşı "Hemen gelin olay var" telefonu alınca, bara koştu.. 120 kiloluk biriydi olayı çıkaran..
gelse dövecek bir tip..
Polis "Ne marifetlerin varmış senin" dedi.. "Burdakileri susta durdurmuşsun.
Bence sen bu güçle her kilitleri de açarsın."
"Açarım" dedi adam.. "Ver bir kilit, iki dakika.." Polis kelepçeyi çıkardı.. "Hadi bundan kurtul bakalım" dedi, takarken..
Beş dakika uğraştı adam.. "Bunu çıkaramıyorum" deyip ellerini uzattı.
"Emin misin" dedi, polis..
"Evet!.".
"O zaman tutuklusun!."

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