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HINCAL ULUÇ
17 Mart 2018, Cumartesi HINCAL'IN YERİ HINCAL ULUÇ

Adana Suşi!.

Evet.. Yanlış okumadınız..
Adana Şusi!..
Adana Suşi yediniz mi hiç?.
Biz yedik.. "Biz" dediğim Türker Ağamın (İnanoğlu) neşeli gurubu.. Ara ara toplanıp yiyoruz, keyifleniyoruz.
Adana Suşi, orda önümüze kondu.
Enfes bir şey..
Nerde yiyeceksiniz?.
Bir tek orda.. Yani bizim yediğimiz yerde.. Neden başka yerde yok?. Adana Suşi'yi icad eden patron Rahmi, patentini almış. Tarif de, isim de patentli de ondan başka yerde mümkün değil..
'de mekan. Adı Baca6!. Sahil yolunda Kuruçeşme ışıklarından içeri girin, hemen solda..
Peki ne mi Adana Suşi!.
Bizahmet gidip bakacaksınız. Sürpriz olmalı size de, dostlarınıza da..
Bize olduğu gibi..

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