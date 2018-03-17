Artık öğrendiniz.. Pazar Sabahları, Kadıköy'deki Karaköy/ Eminönü İskelesi ikinci katı.. İstanbul Kitapevi kafesi.. Saat 11.30.. Çay, kahve içerek konser dinlemek..

Bu pazar hava da harika.. Bahar da değil. Yaz.. 24 derece olacakmış.. Manzara emsalsiz..

Konser de müthiş..

Dört Üflemeli..

Dört Konservatuar öğrencisi genç..

İkisi flüt.. Selin Özer ve Ceren Altınel.. Bir klarnet, Yiğit Şahan Yüksel.. Bir de fagot.. Ecem Baltacı..

Flüt deyince Mozart ve Sihirli Flüt'ü değil mi?.

Onlar da öyle başlayacaklar zaten.

Gerisi keyif.. Manzaraya ve müziğe dal git..