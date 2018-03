Çarşamba sabahı kaybettiğimiz ünlü fizikçi Stephen Hawking'in "Mükemmel penaltı" için formül yazdığını biliyor muydunuz?.

Sayfamızdaki matematik ve fizikte kullanılan Yunan harfleriyle yazılmış formül işte o.. Her sembolün bir anlamı var.. Sağ ayak, sol üst köşe, penaltı atan defansif oyuncu, falan filan.. Yüksek matematik bilenler, Google'a girip bu harflerin karşılığını bulabilir ve bu akşam penaltı olursa eğer, her şeyi yerli yerine koyup, o penaltının gol olma ihtimalini atış yapmadan söyleyebilirler..

Ben, benim gibi olanlar için, lafla, ama Hawking'in laflarıyla özetleyeyim..

"1- Bir defa topa 3 adımdan fazla gerileyerek ve hızla koşarak vuracaksınız. Ve sert vuracaksınız.. Koşuya başlarken ayakkabınıza değil yukarıya, yıldızlara bakın..

2- Topa ayakkabının üstü, yani bağcıkların olduğu yerle değil, kenarıyla, yani iç veya dış vuracaksınız. Dış vuruşlarda gol ihtimali yüzde 10 daha yüksek.

3- Topu sağ veya sol üst köşelere vuracaksınız. Üst köşelere atılan penaltılarda gol şansı yüzde 84 daha fazla.

4- Ofansif oyuncuların gol atma ihtimali, defansif oyunculardan daha fazla.

5- Sağ ayaklılar, solaklardan biraz daha avantajlı..

6- Keller ve sarışınların penaltıdan gol yapma istatistikleri daha yüksek, ama bunun bilimsel sebebini bulamadım."

Şimdi diyeceksiniz ki, Evrenle, Kara Deliklerle, Dünyanın ve insanın nasıl var olduğu ile uğraşan ve günde, o da bilgisayar yardımı ile 2500 kelime konuşabilen bir adam, niye penaltı atışı ile uğraşır?.

Efendim, 2014 Dünya Şampiyonası öncesinde, futbola fevkalade meraklı Hawking, İngiliz Futbol Federasyonu'na yardımcı olmak istemiş.

İngilizler sonu penaltıya kalan maçlarda fena halde perişan ya.. İşe penaltıdan başlamış.

1990'dan bu yana tüm Dünya Kupalarını elden geçirmiş. Tüm penaltılara bakmış ve işte o bilmece gibi formülü bulmuş sonunda. Sonra da bu formülü, yazdığım gibi federasyona özetlemiş.

Tabii sadece Penaltı değil analizleri de..

Başka tavsiyeleri de var.

Mesela..

"Kırmızı forma giyin. Alman Ruh Bilimcilerinin araştırmalarına göre, kırmızı forma futbolcuların kendilerine daha güvenli olmalarını sağlar ve onları daha saldırgan ve oyuna daha hakim oynatır." (Bakalım Galatasaray bu gece ne renk forma giyecek?.)

Mesela..

4-4-2 değil, 4-3-3 oynayın..

Mesela..

Balerin gibi oynayan Suarez'e dikkat edin..





Ünlü fizikçi ve büyük futbol meraklısı Stephen Hawking, 2014 Dünya Kupası öncesi, İngiltere Futbol Federasyonu'na iki formül vermişti. Biri, penaltılara kalan maçlarda perişan olan milli takım için "Mükemmel Penaltı Formülü.." Öteki "İngiliz Milli Takımı'nın Dünya Kupası Başarı Formülü.." İşte büyük bilim adamı bu iki formülün arasında.



Brezilya 2014'te İngiltere tarihinde ilk defa, "Gurup aşaması"nda elendi. Uruguay'a 2-1 yenilerek elendi.. Uruguay'ın gollerinin ikisini de kim attı, peki?.

Suarez!

Hawking, iklim ve coğrafya koşullarını da hesaba katmış ve "2018 Rusyası'nda, 2014 Brezilyası'dan daha iyi sonuç alırız" bile demiş, o yıllarda..

Penaltı kaçırmalarından Hawking kadar bıkmış, Özetlediğim bu haberi yazan İngiliz gazeteci Rusya için uyarıyor..

"Eğer penaltı olursa, Allah aşkına Hawking'in formülünü uygulayın!."