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HINCAL ULUÇ
22 Mart 2018, Perşembe HINCAL'IN YERİ HINCAL ULUÇ

Ah Lincoln ah!.

'un benim evimin duvarlarında bile asılı, poster olmuş bir lafı vardır.
"Herkesi bir kez, bazılarını her zaman aldatabilirsiniz. Ama herkesi her zaman aldatamazsınız" demişti, ABD'nin ünlü Başkanı..
ÇiftlikBank diye milleti soyup Uruguay'a kaçmıştı ya bir çocuk..
Ona parayı kaptıranlar şimdi ikinci kez kaptırıyorlarmış paralarını..
"500 lira, 1000 lira ver paranı kurtarayım" diyenlere de inanıp paralarını yatırmaya başlamışlar, iyi mi?.
Bir de ABD'ye "Fırsatlar Ülkesi" derler..
Para kazanmanın en kolay olduğu yer, yahu!.

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