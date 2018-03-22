Dün sabah, Sabah Özel İstihbarat Servisi Şefi Nazif Karaman aradı ve üç haftadır beklediğim haberi verdi.

25 Şubat'ta oynanan Beşiktaş- Fenerbahçe derbisinde, koro halinde başta Süleyman Seba, Beşiktaş'a ve değerlerine en çirkin küfürlerle yapılan saldırı Cumhuriyet Savcılığı tarafından soruşturmaya alınmış.

6222 sayılı Sporda Şiddet Yasası çerçevesinde toplam 50 kişi hakkında işlem yapılmış.

Usulsüz stada girme, yabancı madde sokma ve sahaya fırlatma, küfürlü tezahürat suçlama sebepleri arasında.

İşlemi yapan, Spor Savcısının talimatıyla İstanbul Emniyet Spor Şube Müdürlüğü.

Maçta edilen küfürler dikkatle inceleniyormuş.

Görüntülerden kimlikleri tespit edilenlere de işlem yapılacakmış.

Geç oldu ama, gene de teşekkür ederim, Sayın Savcım!.

İşlemlerin sonucu da çok önemli tabii..

Şimdi kaç kişi hakkında dava açacağınızı merakla bekliyorum.

Çünkü o küfürlü koro, sadece 6222'ye değil, Türk Ceza Kanunu'na göre de suç. Toplu ve kasıtlı işlendiği ve yayına girdiği için ağırlaşan suç..

Ben sonuna kadar takip edeceğim..