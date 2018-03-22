S alı günkü Milliyet'te bir fotoğraf..

TEM otoyolu Emniyet şeridi..

Emniyet şeridinde bir konvoy var.. Eee!.. Ona alıştık.. Ama bu defaki dünyada ilk.. Bu konvoy, gidiş yönüne ters.. Yani hem Emniyet Şeridini işgal ediyorlar, hem de ters yönde gidiyorlar.

Bir değil, iki değil, onlarca araba?.

"Bu nasıl pervasızlık, bu nasıl kuralları ihlal etme cesareti, bu nasıl devleti hiçe saymadır" demeyin sakın.

İçişleri Bakanlığı bir genelge yayınladı. Benim önümde de var.

İçindeki maddelerden biri aynen şöyle..

"Çakar lamba kullanma hakkı olanlar bile, işe gitmiyorlarsa, çakar yakıp Emniyet Şeridini kullanamazlar.

Polisler dahil.." İstanbul Milli Eğitim Müdürü'nün çakar lamba hakkı yok. Yakmış Emniyet Şeridi'nde gidiyor.

Polis de durdurup, vatandaşa yaptığı muameleyi yapıyor. Yani Bakanın genelgesini uyguluyor.

Bakanın genelgesini uygulayan bu polis, anında açığa alındı iyi mi?.

Fatih Altaylı kardeşim yazdı.

Arkadan on kere daha sordu.. "O polis ne oldu" diye..

Ne olacak Fatih.. Milliyet'teki resme bak anla..

Ülkede işler tersine döndü. Bu ülkede Emniyet Şeridi rezilliklerine bakacak cesaret kaldı mı polislerde?.

Kim ekmek parasını riske etsin ki?.

Ey vatandaş!. Kural mural yok.

İstanbul dağ başı.. Canın nerde, nasıl isterse bas git. Karışan polisi de şikâyet et. Emsal göster. Onu da görevden alsınlar!.

Olur da ceza alırsan, dava aç, kazanmazsan, ben "Hukuk" bilmiyorum!.

Masrafını öderim.