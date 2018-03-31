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HINCAL ULUÇ
31 Mart 2018, Cumartesi HINCAL'IN YERİ HINCAL ULUÇ

Tamburi Cemiller!..

Baba oğul iki Cemil.. Biri adına yapışmış sanatıyla .. Öbürü, babasının adını soyadı alarak Mesut Cemil.. Bir ara "Tel" soyadını kullanmıştı ama bıraktı. Bizim kuşak onu Radyocu olarak tanır. ve radyolarında hem Türk, hem Batı Müziği yöneticiliği yaptı, hem de icracılığı..
İki Cemil de, her iki müziğin ustasıydılar.
Tamburi Cemil, çelloyu da çok iyi çalardı.
Oğul Cemil de.. Ne var ki oğul Cemil bu sazların ikisini de babasından öğrenmedi.
Tambur Hocası Refik Fersan'dı. Keman ve Çello için yurt dışına gitti.
Bir şirin not da günümüz turistlerine..
Olur a, bu yaz yolunuz düşer de Midilli Adası'na giderseniz, orda bizim düğünlerdeki Kasap Havası gibi ünlü bir oyun havası ile tüm Yunanlıları pistte görebilirsiniz. Ta Ksyla adlı bu parça aslında Tamburi Cemil'in Hüseyni Saz Semaisidir.
Tüm bunları niye yazdım.
Yarın Kadıköy/ Karaköy İskelesi 2.
Kat İstanbul Kitapevi kafesinde, "Klasik Sabahlar Kahve Konserleri" var, biliyorsunuz.
Geçen hafta enfes dört flütçü izlemiştik..
Gülce İnceler, Fazilet Polat, Ceren Altınel ve Seher Karabiber.. Nasıl keyifliydiler.
Salonu dolduran bizlere de sirayet etti hemen..
Bu hafta sürpriz.. Kahve (Benin salep) keyfimiz yarın Alaturkayla..
Baba/ Oğul Cemiller.. Tamburi Cemil ve Mesut Cemiller işte..
İki ustanın eserlerini seslendiren genç kardeşlerimiz..
Tamburu Aytülü Tarkun çalıyor.
Ud'da, Paşa Güven var. Kemençe ve vokalde de soprano Ecem Aytekin..
Saat 11.30'da unutmayın!.

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