Bir oy farkla seçim kazanıp Fener'in başına geçen ve 19 yıldır çöreklenen, bu süre içinde, Galatasaray başkanları dahil "Tarihin en çok Galatasaray Şampiyonluğu Gören Başkan" unvanını kazanan Aziz Yıldırım, bu sabah adaylığını açıklayacağını açıkladı.

Cümlem bozuk değil, olay bozuk..

Aziz niye başkanlığını değil de, başkanlığını açıklayacağını açıkladı geçen hafta?.

Çünkü o tarihte aday olması kesin değildi. Çünkü işlerin hesapladığı gibi gitmediğini, Terazi'nin Ali Koç'a doğru ağır basmaya başladığını fark etmişti.

Aynen öyle..

Aziz Yıldırım'ın paralarını kendi cebinden ödeyerek Fenerbahçe kulübüne üye yaptırdığı söylenen binlerce "Yeni"ye rağmen, Ali Koç ağır basmaya başladı.

İşte kulüpten bana gelen haberler..

Aziz, bir ekibi görevlendirip telefon başına oturttu.

Üyeler, en başta da Aziz'in üyeleri teker teker aranmaya başlandı. Oyları soruşturuldu.

Durum sağlam görünmüyordu. Aziz tarafından, paraları ödenerek üye olanların pek çoğunun gene de Ali Koç'a oy verecekleri ortaya çıkmaya başlamıştı.

Kulübün maddi durumu da sanıldığından çok kötüydü. Bu işleri bu ülkede en iyi bilen, adını açıklayamayacağım bir dostum "Dışarıdan büyük bir sermaye girişi olmazsa, başta Fenerbahçe pek çok kulüp batar. Durum o kadar feci" dedi.

Yani Aziz, bir yandan da "Para" işini nasıl çözeceğini düşünüyor ve imkanlar arıyordu.

Yani Aziz, ne oydan emindi, ne de kulübü yaşatacak parayı bulacağından.

Bu yüzden Başkan Adaylığını değil, Adaylığını açıklayacağını açıklayabildi, camiadan gelen baskılar üzerine.. Böylece bir hafta daha zaman kazandı ki, arada, atı alan Üsküdar'a gitmesin..

Fenerbahçe'de çok iyi dostlarım var.. Bunlar Aziz'den çok daha eski ve çok daha yürekten Fenerbahçeli..

Üstelik geçmiş senelerde hep Aziz'i des- teklediler.. Sadece oylarıyla değil.. Maddi, manevi.

İçlerinde hâlâ Aziz'e çok yakın, onu seven ve inananlar var. Ama onların bile ifadesi şu..

"Fenerbahçe'ye artık yeni kan gerek.. Kulübün yepyeni bir enerjiye ihtiyacı var.." Ali Koç'un daha başarılı olacağını iddia etmiyorlar.

Onlar değişiklik istiyorlar.

Tüm camiadaki hava da bu.. Kongre de bu havaya girmiş görünüyor. Haberler öyle..

Şimdi bugün Aziz Başkan Adaylığını açıklayacak..

(mı?. Vaz geçerse şaşmam, çünkü.) Bu toplantıda medyaya soru sorma hakkı tanıyacak mı?.

Tanırsa, toplantıya katılan gazeteciler kritik soruları sormaya cesaret edebilecekler mi?.

Mesela..

1- Ali Koç'a istediği üye listesi niçin verilmedi?.

2- Fenerbahçe'nin bugün üye sayısı kaçtır?.

3- Fenerbahçe'ye son 1 yıl içinde katılan üye sayısı kaçtır?

4- Fenerbahçe'ye son 1 ay içinde katılan üye sayısı kaçtır?.

5- Fenerbahçe tüzüğüne göre, üyelerin oy kullanma koşulları nelerdir?. Sabah üye olan akşam oy kullanabiliyor mu?.

Bunlar 19 yıllık Başkanın korkacağı sorular değil aslında..

Göreceğiz!.

Az sonra..