Özellikle kültür ve sanat konularında artık resmi asistanım oldu, Yaso'nun kızı İrem Sayın.***
Birlikte izledik oyunu.. O yazdı.
Bugüne dek, sonunu sizin yazdığınız bir tiyatro izlediniz mi? Ben izledim. Salı, hani "Sallanır" derler ya, Yunus Emre Kültür Merkezi'ni resmen salladı.
Oyun, (Dünya Tiyatro Tarihinin en uzun süre oynanan oyunu olarak Guinness Rekorlar Kitabı'
nda kayıtlıymış), Shear Madness/ Şen Makas!..
Olaylar bir kuaför salonunda geçiyor. İlk yarıyı normal bir tiyatro diye izliyorsunuz. Kuaför salonu, dedikodu, saç yıkama derken üst katta bir cinayet işleniyor ve dedektifler katili arıyor. Buraya kadar her şey tamam..
Ta ki dedektifler salonun ışıklarını açtırıyor..
Evet, orada oyuna biz seyirciler dahil oluyoruz. Dedektif bize soruyor.. "Sizce katil kim?."
Biz önce anlamadık gerçekten cevap mı vermeliyiz,
diye. Sonra biri atladı. Sonra diğeri.. Bir de baktık ki
tüm seyirciler, oyuncu olmuşuz. Sorular sorduk zanlılara,
ipuçlarını söyledik dedektiflere. Biz yönlendirdik geceyi.
Sonunda cep telefonlarını çıkarıp oyladık. Katili seçtik..
İşin ilginç yanı da bu.. Dört katil adayı var. Yazar da, dört ayrı final yazmış. O gece seyirci kimi katil seçerse, oyun o finalle bitiyor
. İşe bakın!
Tabii oyun seyirciye bağlı olunca ikinci perde tamamen doğaçlama ilerliyor, kahkahalar iyice artıyor. Melek Baykal
, Veysel Diker
, Ebru Saçar
, Cem Güler
, Özgür Yetkinoğlu
ve Jess Molho
hem çok
şaşırtıcı hem de eğlenceli bir gece yaşattılar bize. Hele Melek Baykal
'ın sadece mimikleri bile salonu kahkahaya
boğmaya yetti. Şen Makas'ı sahneye koyan Nedim Saban
sanki ilk perdeyi biraz makaslamalı gibi geldi, bize.. Dekor, kostüm, ışık, gerisi iyi..
Kuaför salonları, biz kızlar için her zaman keyiflidir.
Stres atar, rahatlarız. Bu oyundaki salon, en ilginç kuaför deneyimimi yaşattı bana.
Siz de değişik bir tiyatro ve kuaför deneyimi yaşamak isterseniz bence adres "Şen Makas!"
Oyun mutlak evinize yakın bir salona gelecektir.
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