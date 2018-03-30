Türkiye Gazeteciler Cemiyeti "Türkiye Gazetecilik Başarı Ödülleri" dağıtmış.. Haberiniz var mı?.

Bazı gazeteler, kendi aldıklarını, sadece onları duyurmak için eksik haber yapıp manşetten verdiler üstelik?. Gene de haberiniz var mı?. Ödül kazanan birinin adını söyleyebilir misiniz bana?.

Oysa ben bu mesleğe başladığım yıllarda Cemiyet'in ödülleri olay olurdu. Sadece biz gazeteciler değil, okur da beklerdi ödülleri..

Oscar'ı bekledikleri gibi..

O Ödülü alıp çalışma odamıza koyabilmeyi nasıl hayal ederdik..

Ne oldu da silindi gitti peki?.

Çünkü "Cemiyet" silindi.

Gazeteciler Cemiyeti Başkanları, bu ülkenin en önemli Sivil Toplum Liderleriydiler. Konuşmaları manşet olurdu.

Cemiyet müthiş güçlü ve saygındı.

Ülke sorunları üzerinde fikir söyler, bildiri yayınlardı. Onlar da manşet olurdu.

Daha dün, bu ülkenin en büyük yayın gurubu bin dedikodu içinde satıldı.

Cemiyet'ten çıt çıktı mı?.

NTVSpor kapanırken çıktı mı?.

Bu sessiz, bu gıkı çıkmayan, çıkardığı zaman da gazetelere girecek değerde görülmeyen Cemiyet'in verdiği ödülün kıymeti harbiyesini bir kişi söylesin bana..

Ödül haberini bile tam vermeye tenezzül etmediğiniz kurumdan aldığınız ödül kaç para eder, kazananlardan biri söylesin, Allah rızası için?.

Kimse kimseyi aldatmasın..

Filanca Ortaokul'un "Yılın Gazetecisi Ödülü" bu cemiyetinkinden değerlidir.