Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Hıncal Uluç > Çöp ödülleri!.
HINCAL ULUÇ
30 Mart 2018, Cuma HINCAL'IN YERİ HINCAL ULUÇ

Çöp ödülleri!.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti "Türkiye Gazetecilik Başarı Ödülleri" dağıtmış.. Haberiniz var mı?.
Bazı gazeteler, kendi aldıklarını, sadece onları duyurmak için eksik haber yapıp manşetten verdiler üstelik?. Gene de haberiniz var mı?. Ödül kazanan birinin adını söyleyebilir misiniz bana?.
Oysa ben bu mesleğe başladığım yıllarda Cemiyet'in ödülleri olay olurdu. Sadece biz gazeteciler değil, okur da beklerdi ödülleri..
Oscar'ı bekledikleri gibi..
O Ödülü alıp çalışma odamıza koyabilmeyi nasıl hayal ederdik..
Ne oldu da silindi gitti peki?.
Çünkü "Cemiyet" silindi.
Gazeteciler Cemiyeti Başkanları, bu ülkenin en önemli Liderleriydiler. Konuşmaları manşet olurdu.
Cemiyet müthiş güçlü ve saygındı.
Ülke sorunları üzerinde fikir söyler, bildiri yayınlardı. Onlar da manşet olurdu.
Daha dün, bu ülkenin en büyük yayın gurubu bin dedikodu içinde satıldı.
Cemiyet'ten çıt çıktı mı?.
NTVSpor kapanırken çıktı mı?.
Bu sessiz, bu gıkı çıkmayan, çıkardığı zaman da gazetelere girecek değerde görülmeyen Cemiyet'in verdiği ödülün kıymeti harbiyesini bir kişi söylesin bana..
Ödül haberini bile tam vermeye tenezzül etmediğiniz kurumdan aldığınız ödül kaç para eder, kazananlardan biri söylesin, Allah rızası için?.
Kimse kimseyi aldatmasın..
Filanca Ortaokul'un "Yılın Gazetecisi Ödülü" bu cemiyetinkinden değerlidir.

YAZARIN BUGÜNKÜ DİĞER YAZILARI
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu'na aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.
Ancak alıntılanan köşe yazısı/haberin bir bölümü, alıntılanan habere aktif link verilerek kullanılabilir. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN ÖNCEKİ YAZILARI Tüm Yazıları >
BİZE ULAŞIN