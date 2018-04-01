Güne ne kadar keyifli başladım. Odama nasıl neşeyle girdim.

Anlatayım.

Sabah garajda arabamdan indim. B2 katı burası binanın. Asansör önünde bekliyorum. B1'de büfe ve restoran var. Dört asansöre bakıyorum. B1'den dolup yukarı gidiyor hepsi, durmadan.

Nihayet biri geldi. Kapı açıldı. İçerde bir genç kız. İnmedi. B1'den binmiş. İnip çıkacak. Hani en kızdığım şey..

Beni görünce gülümsedi.

"Hıncal Bey, sizi almaya geldim" dedi.. Zekaya ve hoşluğa bakar mısınız?.

Nasıl keyiflendim, bilemezsiniz!.

Zeminde bir delikanlı bindi, "Günaydın" diyerek.. İnerken döndü..

"İyi çalışmalar Hıncal Bey" dedi.. "Kendinize iyi bakın.."

İki gülümseme.. İki hoşluk içimi aydınlatmaya yetti..

Yanımdaki Caner "Günümüz ne güzel başladı Hıncal Bey" dedi..